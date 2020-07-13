İstanbul hava durumu | Bu hafta hava nasıl olacak? Sağanak uyarısı!

Temmuz ayının ortasında olmamıza rağmen bugün serin bir hava yaşayan İstanbullular meraklandı. İstanbul'da bugün ve bu hafta hava nasıl olacak? Kapalı bir güne uyanan İstanbullular MGM'nin yayımladığı hava durumu bilgilerini incelemek istiyor. Gün gün ve saat saat hava durumu tahminlerini paylaşan MGM vatandaşların merakını gideriyor. Peki MGM, Marmara Bölgesi için hangi uyarıda bulundu? İstanbul hava durumu nasıl olacak? İşte hava durumu tahminleri...

Marmara’nın Doğusu İle Batı Karadeniz Kıyılarındaki Sağanak Yağışlara Dikkat!

Yapılan son değerlendirmelere göre; Pazartesi öğleden sonra yurdun kuzeybatı kesimlerinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Kocaeli Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ile Kastamonu’nun kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışı hadisesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Pazartesi Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 21°C 26°C

Salı Az Bulutlu 21°C 27°C

Çarşamba Az Bulutlu 19°C 27°C

Perşembe Az Bulutlu 18°C 28°C

Cuma Az Bulutlu 19°C 28°C

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