05.02.2020 - 09:24 |
İstanbul hava durumu | Meteoroloji uyardı! Bugün, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar hava durumu nasıl olacak?
İstanbul hava durumu için meraklı arayış başladı. İstanbul'da yaşayan 16 milyona yakın vatandaş, yaşadığı şehrin hava durumu hakkında bilgi almak istiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için önümüzdeki günlerin hava durumu tahminlerini paylaştı. Bugün, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İşte İstanbul hava durumu...
İstanbul hava durumu belli oldu. 5 Şubat bugün ve 6 Şubat Perşembe, 7 Şubat Cuma, 8 Şubat Cumartesi ve 9 Şubat Pazar günlerinin hava durumu açıklandı. Soğuk ve yağışlı havanın etkili olması İstanbulluları meraklandırdı. İstanbul hava durumu nasıl olacak? Şubat ayının ilk haftasında İstanbul hava durumu büyük merak konusu oldu. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan İstanbul hava durumu...
İSTANBUL HAVA DURUMU
Çarşamba Kuvvetli Yağmurlu 12°C 15°C
Perşembe Kar Yağışlı 3°C 4°C
Cuma Kar Yağışlı 0°C 4°C
Cumartesi Hafif Kar Yağışlı -1°C 3°C
Pazar Çok Bulutlu -2°C 5°C
Çamlıca Kulesi’nde inşaat çalışmalarında sona gelindiÇamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenlerin ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında sona yaklaşılıyor. 365 metre yüksekliğindeki kulenin alt kısmının da tamamlandığı görüldü. Kuledeki çalışmalarda gelinen son durum ise havadan görüntülendi.