İstanbul hava durumu | Meteoroloji uyardı! Bugün, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar hava durumu nasıl olacak?

İstanbul hava durumu belli oldu. 5 Şubat bugün ve 6 Şubat Perşembe, 7 Şubat Cuma, 8 Şubat Cumartesi ve 9 Şubat Pazar günlerinin hava durumu açıklandı. Soğuk ve yağışlı havanın etkili olması İstanbulluları meraklandırdı. İstanbul hava durumu nasıl olacak? Şubat ayının ilk haftasında İstanbul hava durumu büyük merak konusu oldu. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan İstanbul hava durumu...

İSTANBUL HAVA DURUMU

Çarşamba Kuvvetli Yağmurlu 12°C 15°C

Perşembe Kar Yağışlı 3°C 4°C

Cuma Kar Yağışlı 0°C 4°C

Cumartesi Hafif Kar Yağışlı -1°C 3°C

Pazar Çok Bulutlu -2°C 5°C