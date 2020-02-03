İstanbul hava durumu nasıl, kar ne zaman yağacak? 4 Şubat Meteoroloji'den son dakika İzmir ve Ankara açıklaması
Birkaç gündür kapalı havanın etkisinde olan İstanbul'da yarın yeni haftanın 2. iş gününde yollara düşecek milyonlarca vatandaş, şimdiden İstanbul'da bugün hava nasıl olacak sorusunun cevabını arıyor. Konuyla ilgili olarak Meteorloji'den önemli bir son dakika açıklaması geldi. İşte 16 milyondan fazla vatandaşımızın yaşadığı İstanbul'da 4 Şubat hava durumu tahminleri...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Manisa, Denizli, Uşak, Ankara ve Çankırı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Kayseri ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. İç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege’de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege’de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İSTANBUL 9°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde hafif yağmurlu
ANKARA 7°C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif yağmurlu
İZMİR 13°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı