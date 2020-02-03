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03.02.2020 - 23:47 |

İstanbul hava durumu nasıl, kar ne zaman yağacak? 4 Şubat Meteoroloji'den son dakika İzmir ve Ankara açıklaması

Birkaç gündür kapalı havanın etkisinde olan İstanbul'da yarın yeni haftanın 2. iş gününde yollara düşecek milyonlarca vatandaş, şimdiden İstanbul'da bugün hava nasıl olacak sorusunun cevabını arıyor. Konuyla ilgili olarak Meteorloji'den önemli bir son dakika açıklaması geldi. İşte 16 milyondan fazla vatandaşımızın yaşadığı İstanbul'da 4 Şubat hava durumu tahminleri...

İstanbul hava durumu nasıl, kar ne zaman yağacak? 4 Şubat Meteoroloji'den son dakika İzmir ve Ankara açıklaması

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Manisa, Denizli, Uşak, Ankara ve Çankırı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Kayseri ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. İç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege’de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege’de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL 9°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde hafif yağmurlu

ANKARA 7°C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif yağmurlu

İZMİR 13°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 16.13 ve 22.27'de Rusya'ya bilgi verildiMillii Savunma Bakanı Akar, İdlib saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.' dedi.Bakan Akar hastane ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Akar, "Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu. Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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