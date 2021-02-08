MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerGündem Haberleri Ä°stanbul HavalimanÄ±'nda büyük korku! BaygÄ±nlÄ±k geçirdi
ABONE OL
08.02.2021 - 11:40 | | AA

Ä°stanbul HavalimanÄ±'nda büyük korku! BaygÄ±nlÄ±k geçirdi

Ä°stanbul HavalimanÄ±'nda Ä°ran'a gitmek iÃ§in beklediÄŸi sÄ±rada 10 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlunun kaybolduÄŸunu sÃ¶yleyerek baygÄ±nlÄ±k geÃ§iren Ä°ranlÄ± kadÄ±n, Ã§ocuÄŸunun gÃ¶revlilerce bulunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Tahran'a gitti.Â

Ä°stanbul HavalimanÄ±'nda büyük korku! BaygÄ±nlÄ±k geçirdi

Ä°ran'Ä±n baÅŸkenti Tahran'a gitmek Ã¼zere eÅŸi ve Ã§ocuÄŸuyla Ä°stanbul HavalimanÄ±'na gelen Ä°ranlÄ± Porya Fatma Azadeh, Ä°ran Air'e ait tarifeli uÃ§aÄŸÄ±nÄ± beklerken 10 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu Ziyaad Azadeh'in yanÄ±nda olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark etti.

Bir sÃ¼re oÄŸluna alanda bakÄ±nan anne, Ã§ocuÄŸunu bulamayÄ±nca baygÄ±nlÄ±k geÃ§irdi. HavalimanÄ± saÄŸlÄ±k ekiplerince mÃ¼dahale edilerek sakinleÅŸtirilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±lan kadÄ±n, gÃ¶revlilerin oÄŸlunu bulmasÄ±nÄ± bekledi.

HavalimanÄ±nda gÃ¶revli polis ekipleri ve yer hizmetleri hizmeti veren Turkish Ground Services (TGS) gÃ¶revlileri tarafÄ±ndan oÄŸlunun bulunmasÄ± sonrasÄ± check-in iÅŸlemleri yapÄ±lan kadÄ±n, pasaport kontrollerinin ardÄ±ndan Tahran'a gitti.

Â 

Â 

Korkudan evden çÄ±kamÄ±yorlar! Her ÅŸey 9 yÄ±l önce baÅŸladÄ±Ä°stanbul BaÅŸakÅŸehir'de bir sitede yaÅŸanan olayda Zeynep S. karÅŸÄ± komÅŸusu kadÄ±n tarafÄ±ndan tehdit edildiÄŸini belirterek polisi aradÄ±. Yetkililerden yardÄ±m istediÄŸini dile getiren Zeynep S., "Olaylar ilk 9 yÄ±l önce baÅŸladÄ±. Kendi evimizde güvende deÄŸiliz. Tek baÅŸÄ±ma dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kamÄ±yorum. Çift bÄ±çakla kapÄ±mÄ±za saldÄ±rdÄ±. 'Sizi öldüreceÄŸim açÄ±n kapÄ±yÄ±' dedi. SanÄ±rÄ±m yine krize girmiÅŸ olabileceÄŸini düÅŸünüyorum" dedi.
daha fazla video iÃ§in

GÜNCEL HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Son dakika haberi: EskiÅŸehir'de 'mutant virüs' paniÄŸi! Evler karantinaya alÄ±ndÄ±

Son dakika haberi: EskiÅŸehir'de 'mutant virÃ¼s' paniÄŸi! Evler karantinaya alÄ±ndÄ±

Borcunu yapÄ±landÄ±ran herkesi ilgilendiriyor!30 AÄŸustos detayÄ±...

Borcunu yapÄ±landÄ±ran herkesi ilgilendiriyor!30 AÄŸustos detayÄ±...

Ä°ÅŸte sosyal medya kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n siyasi tercihleri

Ä°ÅŸte sosyal medya kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n siyasi tercihleri

Gelinlikçide panik anlarÄ±! Korkuyla cama çÄ±ktÄ±

GelinlikÃ§ide panik anlarÄ±! Korkuyla cama Ã§Ä±ktÄ±

SÄ±radaki Haber

TÃ¼rkiyeâ€™nin haber yaÅŸam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gÃ¼ndemi kaÃ§Ä±rma!

Åžimdi DeÄŸilHemen KeÅŸfet