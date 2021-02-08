Ä°stanbul HavalimanÄ±'nda büyük korku! BaygÄ±nlÄ±k geçirdi
Ä°stanbul HavalimanÄ±'nda Ä°ran'a gitmek iÃ§in beklediÄŸi sÄ±rada 10 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlunun kaybolduÄŸunu sÃ¶yleyerek baygÄ±nlÄ±k geÃ§iren Ä°ranlÄ± kadÄ±n, Ã§ocuÄŸunun gÃ¶revlilerce bulunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Tahran'a gitti.Â
Ä°ran'Ä±n baÅŸkenti Tahran'a gitmek Ã¼zere eÅŸi ve Ã§ocuÄŸuyla Ä°stanbul HavalimanÄ±'na gelen Ä°ranlÄ± Porya Fatma Azadeh, Ä°ran Air'e ait tarifeli uÃ§aÄŸÄ±nÄ± beklerken 10 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu Ziyaad Azadeh'in yanÄ±nda olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark etti.
Bir sÃ¼re oÄŸluna alanda bakÄ±nan anne, Ã§ocuÄŸunu bulamayÄ±nca baygÄ±nlÄ±k geÃ§irdi. HavalimanÄ± saÄŸlÄ±k ekiplerince mÃ¼dahale edilerek sakinleÅŸtirilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±lan kadÄ±n, gÃ¶revlilerin oÄŸlunu bulmasÄ±nÄ± bekledi.
HavalimanÄ±nda gÃ¶revli polis ekipleri ve yer hizmetleri hizmeti veren Turkish Ground Services (TGS) gÃ¶revlileri tarafÄ±ndan oÄŸlunun bulunmasÄ± sonrasÄ± check-in iÅŸlemleri yapÄ±lan kadÄ±n, pasaport kontrollerinin ardÄ±ndan Tahran'a gitti.
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