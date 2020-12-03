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03.12.2020 - 13:29 | | İHA

İstanbul Havalimanı'nda göçmen kaçakçılığı operasyonu!

İstanbul Havalimanı'nda sahte pasaportla yurt dışına çıkmaya çalışan Suriye uyruklu şahıs polise yakalandı. Zanlının sahte pasaportu aldığı kişinin izini süren ekipler, göçmen kaçakçılığı yapan kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul Havalimanı'nda göçmen kaçakçılığı operasyonu!

İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü polis ekipleri sahte Hollanda pasaportu ile yurt dışına çıkmaya çalışan Suriye uyruklu Silvan F.'yi gözaltına aldı. Zanlı sorgusunda sahte pasaportu Ferdi İ. isimli şahıstan aldığını itiraf etti. Çalışmayı genişleten polis ekipleri Ferdi İ.'yi geçtiğimiz Pazar günü Gaziosmanpaşa'daki evinde gözaltına aldı. Ferdi İ.'nin geçmişe dönük İstanbul Havalimanı'ndaki görüntülerini inceleyen polis, zanlının Damla U. isimli şahısla birlikte hareket ettiğini de belirledi. Bunun üzerine Damla U. Arnavutköy'de gözaltına alındı. Ferdi İ.'nin İstanbul Havalimanı'nda dolaştığı anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.

Suriye uyruklu Silvan F. sınır dışı edilmek üzere göç idaresine gönderilirken Ferdi İ. ve Damla U. ise "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Damla U. adli makamlarca serbest bırakılırken Ferdi İ. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis ekibine silahlı saldırı! Operasyon başladıKahramanmaraş'ta bir oteldeki ihbara giden polis ekibine silahla ateş edildi. Operasyon başlatılan bölgede iki polisin yaralandığı bildirildi. Yaralı polislerden Barış Göl, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.
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