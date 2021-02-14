14.02.2021 - 15:04 | | DHA
İstanbul Havalimanı'nda hareketli dakikalar! 4 İranlı böyle yakalandı
İstanbul Havalimanı'nda sindirim sisteminde uyuşturucu madde taşıyan İran uyruklu 4 şüpheli yakalandı. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan, şüphelilerin yakalanma anları saniye saniye kameralara yansıdı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Havalimanı'nda sindirim sisteminde uyuşturucu madde taşıyan kişilerin tespit edilmesi üzerine 8 Şubat 2021 tarihinde operasyon düzenledi.
Operasyonda İran uyruklu 4 şüpheli yakalanırken, 92 adet küçük kapsül şeklinde toplam ağırlığı 882 gram gelen eroin ve 12 adet büyük kapsül şeklinde toplam ağırlığı 508 gram gelen metamfetamin maddesi ele geçirildi. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti" suçundan haklarında işlem yapılan 4 şüpheli önceki gün sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.
Afganistan’da akaryakıt tankeri patladı: Türk plakalı TIR'lar zarar gördü!Afganistan’ın İran sınırına yakın İslam Kale kenti bölgesinde dün akaryakıt yüklü bir tankerin sebebi bilinmeyen bir şekilde patlaması sonucu, aralarında Türk plakalı 18 TIR’ın da bulunduğu onlarca TIR zarar gördü. Türk görgü tanıkları alevlerin yakındaki diğer tanker ve TIR’lara sıçraması sonucu art arda patlama meydana geldiğini söyledi. Afganistan makamları ölü ve yaralı sayısı hakkında açıklama yapmadı. Türkiye’nin Kabil Büyükelçiliği, TIR’ları zarar gören Türk vatandaşlarını otele yerleştirdi.