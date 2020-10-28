28.10.2020 - 14:54 | | DHA
Ä°stanbul HavalimanÄ±'nda pÄ±rlanta operasyonu!
Ä°stanbul HavalimanÄ±'ndan Kuveyt'e kaÃ§ak yollarla pÄ±rlanta ve 20 bin dolar para gÃ¶tÃ¼rmek isteyen Hint uyruklu ÅŸÃ¼pheli polis ekiplerince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Check-in yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada gÃ¶zaltÄ±na ÅŸÃ¼phelinin valizinden toplam aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± 16,48 gram olan Ã§ok sayÄ±da pÄ±rlanta taÅŸ ele geÃ§irildi.Â
Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k SuÃ§larÄ±yla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri yabancÄ± uyruklu bir kiÅŸinin yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaÃ§ak yollardan deÄŸerli taÅŸ ve bir miktar para Ã§Ä±karacaÄŸÄ± bilgisini aldÄ±. Ä°stanbul HavalimanÄ±'dan saat 00:50'de Kuvey'te gidecek olan ÅŸÃ¼pheli check-in yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada polis ekiplerince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Hint uyruklu KaushÄ±k A. K. isimli ÅŸÃ¼phelinin valizlerinde yapÄ±lan aramalarda daralÄ± aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± 16,48 gram gelen ve pÄ±rlanta olduÄŸu deÄŸerlendirilen taÅŸlar ile 20 bin dolar para ele geÃ§irildi.
GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Hintli KaushÄ±k A. K. isimli ÅŸÃ¼phelinin emniyetteki iÅŸlemleri sÃ¼rÃ¼yor.
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Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu açÄ±ldÄ±Avrupa yakasÄ±nÄ±n ilk sürücüsüz metro hattÄ±nÄ±n 1. etabÄ± olan M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro HattÄ± bugün ilk sürüÅŸünü yaptÄ±. 10 gün boyunca ücretsiz hizmet verecek olan metroya, güzergahÄ± olduÄŸu için binenler kadar, merakÄ±ndan binen yolcularda vardÄ±. Yolculardan Selahattin ÅžimÅŸek, "Ä°lk olduÄŸu için merak ettim bindim. Normalde kullandÄ±ÄŸÄ±m bir güzergah deÄŸil ama ilk defa binmek için, görmek için geldim. Tedbirliyiz maskemizi taktÄ±k geldik" dedi.