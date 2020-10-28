Ä°stanbul HavalimanÄ±'nda pÄ±rlanta operasyonu!

Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k SuÃ§larÄ±yla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri yabancÄ± uyruklu bir kiÅŸinin yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaÃ§ak yollardan deÄŸerli taÅŸ ve bir miktar para Ã§Ä±karacaÄŸÄ± bilgisini aldÄ±. Ä°stanbul HavalimanÄ±'dan saat 00:50'de Kuvey'te gidecek olan ÅŸÃ¼pheli check-in yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada polis ekiplerince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Hint uyruklu KaushÄ±k A. K. isimli ÅŸÃ¼phelinin valizlerinde yapÄ±lan aramalarda daralÄ± aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± 16,48 gram gelen ve pÄ±rlanta olduÄŸu deÄŸerlendirilen taÅŸlar ile 20 bin dolar para ele geÃ§irildi.

GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Hintli KaushÄ±k A. K. isimli ÅŸÃ¼phelinin emniyetteki iÅŸlemleri sÃ¼rÃ¼yor.

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