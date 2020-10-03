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03.10.2020 - 10:58 | | AA

İstanbul Havalimanı'nda yakalandı! 18 kilogram...

İstanbul Havalimanı'nda Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda, yolcu valizleri içinde 18 kilogram 215 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, Varış Öncesi Yolcu Bildirim Programı ve İstihbarat Bilgi Sistemi ile birlikte Bakanlık kullanımındaki bilgi sistemleri üzerinden risk analizi çalışmaları yapıldı.

Çalışmalar sonucunda, Tahran- İstanbul seferini yapan uçakta seyahat eden yabancı uyruklu bir yolcu, uyuşturucu kaçakçılığı şüphesiyle takibe alındı. Uçağın İstanbul Havalimanı'na inmesinin ardından uçakta bulunan valizler narkotik dedektör köpeği ile kontrol edildi. Dedektör köpeğin şüpheli yolcunun valizine tepki vermesi üzerine, yolcu havalimanından çıkış yapacağı sırada durdurularak valizi x-ray taramasından geçirildi.

İstanbul Havalimanında yakalandı 18 kilogram...

X-ray taramasından geçen valizde şüpheli yoğunluğa rastlanmasıyla yapılan aramada, giysilerin arasında gizlenen, 5 adet şeffaf poşet içerisinde Afyon sakızı cinsi uyuşturucu olduğu tespit edildi. Bu operasyonda 6 kilogram 215 gram uyuşturucu ele geçirildi. Üst üste yapılan ikinci ve üçüncü operasyonda ise, yabancı uyruklu yolcunun bagajında 2 kilogram Khat bitkisi, bir başka yabancı uyruklu yolcunun valizinde ise toplam 10 kilogram ağırlığında esrar yakalandı. Operasyonlara ilişkin yürütülen soruşturmalara devam ediliyor.

    Havalimanında 18 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi!İstanbul Havalimanı'nda Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda, yolcu valizleri içinde 18 kilogram 215 gram uyuşturucu ele geçirildi.
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