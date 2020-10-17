17.10.2020 - 15:16 | | AA
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Manisa'nın Şehdazeler ilçesinden geçen bölümünde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 PK 4811 plakalı otomobil, otoyolun Şehzadeler ilçesinden geçen bölümünde kontrolden çıkarak bariyerler ve bilgilendirme levhasına çarptı.
Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Muammer B. (27) ile Tahir Y. (22) ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Tahir Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan, kaza yapan otomobilin içinde içki şişelerinin olduğu öğrenildi.