Ä°stanbul merkezli 21 ildeki FETÃ– operasyonu kamerada; 48 gÃ¶zaltÄ±

Ä°stanbul baÅŸta olmak Ã¼zere 21 ilde FethullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik eÅŸ zamanlÄ± operasyon gerÃ§ekleÅŸtirdi.

Kamuoyunda ankesÃ¶r soruÅŸturmasÄ± olarak bilinen, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n TSK iÃ§inde hala deÅŸifre olmamÄ±ÅŸ Ã¶rgÃ¼t Ã¼yeleri ile ilgili, aralarÄ±nda 15'i muvazzaf 60 TSK mensubu, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶revli 1 doktor, 2 saÄŸlÄ±k teknikeri, 7 sivil memurun da iÃ§inde bulunduÄŸu 70 ÅŸÃ¼pheliden 48'i gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

FETÃ–'nÃ¼n TSK yapÄ±lanmasÄ± soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda Ä°stanbul TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri de il genelinde Ã§ok sayÄ±da ilÃ§ede 38 adreste operasyon gerÃ§ekleÅŸtirdi. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼pheliler emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Â 22 ÅŸÃ¼phelinin yakalanmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar devam ediyor.