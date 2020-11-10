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10.11.2020 - 10:07 | | DHA

Ä°stanbul merkezli 21 ildeki FETÖ operasyonu kamerada; 48 gözaltÄ±

Ä°stanbul baÅŸta olmak Ã¼zere 21 ilde 70 ÅŸÃ¼phelinin yakalanmasÄ±na yÃ¶nelik yapÄ±lan FETÃ–/PDY operasyonunda 48 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â

Ä°stanbul merkezli 21 ildeki FETÖ operasyonu kamerada; 48 gözaltÄ±

Ä°stanbul baÅŸta olmak Ã¼zere 21 ilde FethullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik eÅŸ zamanlÄ± operasyon gerÃ§ekleÅŸtirdi.

Kamuoyunda ankesÃ¶r soruÅŸturmasÄ± olarak bilinen, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n TSK iÃ§inde hala deÅŸifre olmamÄ±ÅŸ Ã¶rgÃ¼t Ã¼yeleri ile ilgili, aralarÄ±nda 15'i muvazzaf 60 TSK mensubu, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶revli 1 doktor, 2 saÄŸlÄ±k teknikeri, 7 sivil memurun da iÃ§inde bulunduÄŸu 70 ÅŸÃ¼pheliden 48'i gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

FETÃ–'nÃ¼n TSK yapÄ±lanmasÄ± soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda Ä°stanbul TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri de il genelinde Ã§ok sayÄ±da ilÃ§ede 38 adreste operasyon gerÃ§ekleÅŸtirdi. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼pheliler emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Â 22 ÅŸÃ¼phelinin yakalanmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar devam ediyor.

Ä°stanbul merkezli 21 ildeki FETÃ– operasyonu kamerada; 48 gÃ¶zaltÄ±

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 10 KasÄ±m 2020 )SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açÄ±kladÄ±. Türkiye'de son 24 saatte 146 bin 198 Kovid-19 testi yapÄ±ldÄ±, 2 bin 529 kiÅŸiye hastalÄ±k tanÄ±sÄ± konuldu, 87 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. AÄŸÄ±r hasta sayÄ±sÄ± 3 bin 1 oldu, son 24 saatte 2 bin 215 kiÅŸinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasÄ±yla iyileÅŸenlerin sayÄ±sÄ± 342 bin 501'e yükseldi. Bakan Koca yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirmede, "AÄŸÄ±r hasta sayÄ±mÄ±z 3.000â€™i geçti. KayÄ±plarÄ±mÄ±zÄ± azaltmak için hasta ve aÄŸÄ±r hasta sayÄ±sÄ±nÄ± azaltmak zorundayÄ±z." dedi.
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