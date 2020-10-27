MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İstanbul merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu
ABONE OL
27.10.2020 - 07:43 | | DHA

İstanbul merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu

İstanbul merkezli 5 il ve 17 ilçede 69 şüphelinin yakalanması için 400 polisin katılımıyla gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü  Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 6 aydır yaptığı teknik ve fiziki takip sonucunda İstanbul'da Gaziosmanpasa, Bakırköy, Bayrampaşa, Esenler, Fatih, Eyüpsultan başta olmak üzere 17 ilce ile Kütahya, Aydın, Bursa ve Trabzon'da 69 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı  operasyon yaptı.  Operasyona özel harekat timleri de destek verdi. Daha önceden belirlenen adreslere giren polis ekipleri çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde uzun süre arama yapıldı. 

İstanbul merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Operasyonda gözaltına alınan grubun  liderliğini U.K.'nın yaptığı öğrenildi.  Çete üyelerinin bahis oynamak için yatırılan paraların çekilmesi ve bahis oynadıktan sonra kazanılan paraların kazananlara bankamatiklerden QR Kod ile yatırılması işlemlerini yaptıkları  belirlendi.

Operasyon kapsamında Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi Darülaceze Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın 3'üncü katındaki daireye baskın yapıldı. Baskının ardından evdeki bir şüpheli gözaltına alındı.

Vatandaşlar güvenlik güçlerini alkışladıHatay'ın İskenderun ilçesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda çıkan çatışmada bir özel Harekat polisi yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

28 Ekim tatil mi, yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi?

28 Ekim tatil mi, yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi?

Erken emekli olacaklar! Değişti, yaş şartı yok, indirim...

Erken emekli olacaklar! Değişti, yaş şartı yok, indirim...

Sıfır otomobil alımında 'torpil' dönemi

Sıfır otomobil alımında 'torpil' dönemi

İstanbul merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu

İstanbul merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Sıradaki Haber