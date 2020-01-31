2020 İstanbul metrosu çalışma saatleri! Metro İstanbul seferleri kaçta başlıyor, saat kaça kadar devam ediyor?
İstanbul'da en önemli toplu taşıma araçları arasında yer alan Metro'nun çalışma saatleri 16 milyon İstanbul'lu tarafından sıklıkla araştırılıyor. Yaşanan trafik sıkışıklığından kurtulabilmek ve gideceği yere kolay bir şekilde ulaşabilmek isteyen binlerce vatandaş Metro seferlerinin saat kaçta başladığını ve en son metro seferinin saat kaçta yapıldığını merak ediyor. Peki Metro İstanbul seferleri saat kaçta başlıyor? İstanbul'da son metro saat kaçta hizmet veriyor?
İstanbul'da olmazsa olmaz toplu taşıma araçları arasında yer alan Metro hatlarının her gün milyonlarca vatandaş kullanıyor. İşe gidiş ve dönüş saatlerinde oldukça yoğun olarak kullanılan İstanbul metrosu sabah 06:00'da hizmet vermeye başlıyor. Milyonlarca İstanbullu'yu ev ve iş yerlerine taşıyan Metro İstanbul seferleri ise İstanbul'da aktif olarak yaşayan vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Peki İstanbul metrosu saat kaçta hizmet vermeye başlıyor. İstanbul metrosu son seferini saat kaçta yapıyor?
METRO ÇALIŞMA SAATLERİ 2020
İstanbul metro çalışma saatleri: 06:00 – 00:00
Ankara metro çalışma saatleri: 06:00 – 01:00
İzmir metro çalışma saatleri: 06:00 – 00:20
Adana metro çalışma saatleri: 06:04 – 23:04
Bursa metro çalışma saatleri: 06:00 – 00:00
İSTNABUL'DA METRO SEFERLERİ HAFTA SONU 24 SAAT
30 Ağustos Cuma günü itibari ile Metro İstanbul bünyesinde yer alan 6 metro hattında, Hafta Sonu ve Resmi Tatil Günlerini kapsayacak şekilde, 20 dakikalık sefer sıklığında "Gece Metrosu" seferlerine başlamıştır.
Gece işletmesi yapılacak hatlar:
M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı
M1B Yenikapı-Kirazlı
M2 Yenikapı-Hacıosman (Sanayi Mahallesi-Seyrantepe arası çalışmayacaktır)
M4 Kadıköy-Tavşantepe
M5 Üsküdar-Çekmeköy
M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü