İstanbul-Tekirdağ karayolunda drone ile denetim

Ramazan Bayramı öncesi İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesine sınır İstanbul'un Silivri ilçesi Gümüşyaka Mahallesi'ndeki uygulama noktasında seyahat belgesi bulunmayanların geçişleri önlemek için sıkı denetimlerde bulundu. Polis ekiplerinin de destek verdiği uygulamada, araçlar dedektör köpeklerle aranırken, trafik yoğunluğu havadan drone ile kontrol edildi. Araçlar üzerinde mobil plaka tanıma sistemi gerçekleştirilen uygulamada, sağlık ekiplerince yolcuların ateşleri ölçüldü.

Motosikletli jandarma timlerinin de görev aldığı uygulama sırasında İstanbul-Tekirdağ karayolunda araç yoğunlaşması üzerine uygulama noktasına personel sayısı artırıldı.