Son zamanlarda meydana gelen depremler sonrasÄ±nda vatandaÅŸlar, deprem toplanma alanlarÄ±nÄ± merak etmeye baÅŸladÄ±. Ä°stanbullular iÃ§in merak konusu olan ve deprem anlarÄ±nda toplanÄ±lacak alanlarÄ± Ã¶ÄŸrenmek isteyenler arayÄ±ÅŸa koyuldu. Ä°stanbul'da deprem toplanma alanlarÄ± nerede? Ä°BB tarafÄ±ndan yapÄ±lan bu duyuru birÃ§ok vatandaÅŸÄ± harekete geÃ§irdi. Peki Ä°Stanbul'da deprem toplanma alanlarÄ± nereden Ã¶ÄŸrenilir?Son zamanlarda meydana gelen depremler sonrasÄ±nda vatandaÅŸlar, deprem toplanma alanlarÄ±nÄ± merak etmeye baÅŸladÄ±. Ä°stanbullular iÃ§in merak konusu olan ve deprem anlarÄ±nda toplanÄ±lacak alanlarÄ± Ã¶ÄŸrenmek isteyenler arayÄ±ÅŸa koyuldu. Ä°stanbul'da deprem toplanma alanlarÄ± nerede? Ä°BB tarafÄ±ndan yapÄ±lan bu duyuru birÃ§ok vatandaÅŸÄ± harekete geÃ§irdi. Peki Ä°Stanbul'da deprem toplanma alanlarÄ± nereden Ã¶ÄŸrenilir?



Ä°STANBUL DEPREM TOPLANMA ALANLARI NERESÄ°?



Kriterler Ã¼zerinden puanlama yapÄ±larak tespit edilen toplanma ve geÃ§ici barÄ±nma alanlarÄ±na, "http://sehirharitasi.ibb.gov.tr" adresinden ulaÅŸÄ±labilir.



Ä°STANBUL TOPLANMA ALANLARI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYINIZ



DEPREM Ã–NLEMLERÄ°



â€¢ Evinizde bir pilli radyo, el feneri ve ilk yardÄ±m Ã§antasÄ± bulundurunuz ve bunlarÄ±n nerede saklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± evde yaÅŸayanlara mutlaka Ã¶ÄŸretiniz. Evinizde yedek pil bulundurunuz.â€¢ Ä°lk yardÄ±m uygulamalarÄ±nÄ± mutlaka Ã¶ÄŸreniniz.â€¢ Evinizin; elektrik sigortasÄ±nÄ±n, su ve gaz vanalarÄ±nÄ±n yerlerini Ã¶ÄŸreniniz ve evde yaÅŸayanlara bunlarÄ± nasÄ±l kapatacaklarÄ±nÄ± Ã¶ÄŸretiniz. YakÄ±nda bu iÅŸ iÃ§in kullanÄ±labilecek bir kurbaÄŸacÄ±k anahtar bulundurunuz.â€¢ YÃ¼ksek raflara aÄŸÄ±r cisimler koymayÄ±nÄ±z.â€¢ AÄŸÄ±r beyaz eÅŸyayÄ± ve aÄŸÄ±r mobilyayÄ± dÃ¶ÅŸemeye veya duvara baÄŸlayÄ±nÄ±z. Ã–rneÄŸin, mutfak raflarÄ±nÄ± ve kitap raflarÄ±nÄ± vida ile duvara sabitleyiniz.â€¢ Deprem sÄ±rasÄ±nda aile fertlerinin birbirinden ayrÄ±lmalarÄ± halinde yeniden nerede buluÅŸabileceklerini planlayÄ±nÄ±z.â€¢ OlasÄ± bir depremde, nasÄ±l davranacaÄŸÄ±nÄ±zÄ± planlayÄ±nÄ±z (Bir Acil Durum PlanÄ±nÄ±z olmalÄ±).



â€¢ Okul yÃ¶neticileri ve Ã¶ÄŸretmenler sÄ±nÄ±flarda depremden korunmayÄ± Ã¶ÄŸrencilere anlatmalÄ± ve tatbikatlar(acil durum planÄ±) yaptÄ±rmalÄ±dÄ±rlar. SÄ±nÄ±flarda dÃ¼ÅŸebilecek aÄŸÄ±r cisimler bulundurulmamalÄ±dÄ±r.â€¢ Okul yÃ¶neticileri deprem sonrasÄ±nda okul binalarÄ±nÄ±n tahliyesini ve kurtarma iÅŸlerini planlamalÄ±, yangÄ±n, gaz kaÃ§aklarÄ±, su ve kanalizasyon borusu patlamalarÄ±na karÅŸÄ± tedbirler almalÄ±dÄ±rlar.

Ä°ÅŸyerinde Yapabileceklerimiz



â€¢ Ã‡alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z birimin veya iÅŸyerinin acil durum planlarÄ±nÄ±n ve kendinize dÃ¼ÅŸen bir sorumluuk olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸreniniz. Ã‡alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÅŸyerinde emniyeti saÄŸlamak iÃ§in neler yapmanÄ±z gerektiÄŸini mutlaka Ã¶ÄŸreniniz.â€¢ DÃ¼ÅŸebilecek veya insanlara zarar verebilecek iÅŸ makinalarÄ± veya aÄŸÄ±r cisimler mutlaka sabitlenmelidir.



DEPREM ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

1 - 2 KATLI EV Ä°Ã‡ERÄ°SÄ°NDE;Â



GÃ¼nlÃ¼k hayatta kullandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z birÃ§ok eÅŸya (tv, buzdolabÄ±, gardÄ±rop, raf vb.) kiÅŸilerin Ã¼zerlerine devrilip dÃ¼ÅŸebilirler. En tehlikelisi de tavanÄ±n Ã§Ã¶kmesi ya da evin tamamen yÄ±kÄ±lmasÄ±dÄ±r.Uykuda deprem olursa ve yataktan kalkmak gÃ¼Ã§ olursa ÅŸiltenin altÄ±na girin.Varsa masanÄ±n altÄ±na girin ve Ã§Ã¶k-kapan-tutun hareketi ile Ã¼zerinize dÃ¼ÅŸen eÅŸyadan korunun.KapÄ±lara yakÄ±n devrilebilecek eÅŸya koymayÄ±n; depremde devrilebilir ve dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kmak gÃ¼Ã§leÅŸebilir.Merdiven, asansÃ¶r veya balkonlara gitmeyin. Ã‡Ã¼nkÃ¼ en Ã§ok hasar oralarda olur.Gazla ve elektrikle Ã§alÄ±ÅŸan ev aletlerini (soba ve ocak gibi) mÃ¼mkÃ¼nse hemen kapatÄ±n. KapatamÄ±yorsanÄ±z bunlara yakÄ±n olanlara kapatmaya Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¶yleyin.Evinizi terk ederken eÅŸyalardan Ã§ok canÄ±nÄ±zÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n. Her ÅŸeyi bÄ±rakÄ±n Ã§Ä±kÄ±n.Tuvalet ya da banyoda iseniz kendinizi aynadan ya da raflardan dÃ¼ÅŸebilecek eÅŸyalardan koruyun. Genellikle tuvalet ve banyo kÃ¼Ã§Ã¼k hacimli olduÄŸu iÃ§in daha dayanÄ±klÄ± olabilir.Banyoda iken baÅŸÄ±nÄ±zÄ± yumuÅŸak bir ÅŸeyle korumaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±n. Banyo ve tuvalet kÃ¼Ã§Ã¼k olduÄŸu iÃ§in gÃ¼venlidir ve orada kalÄ±nmasÄ± daha doÄŸru olur.BulunduÄŸunuz mahalleden uzaklaÅŸmak ÅŸehir dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmak iÃ§in arabanÄ±zÄ± kullanmayÄ±nÄ±z. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu tÃ¼r Ã§ok sayÄ±da araba olduÄŸu iÃ§in trafik sÄ±kÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± olur. Kurtarma ve yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme araÃ§larÄ± gereken yerlere ulaÅŸamazlar.Televizyon ve radyo dinleyerek deprem ile ilgili bilgileri sÃ¼rekli izleyin. SÃ¶ylentilere itibar etmeyin. OnlarÄ± kesin bilgi olarak gÃ¶rmeyin. Deprem sÄ±rasÄ±nda radyo telefon ve televizyona gÃ¶re daha kullanÄ±ÅŸlÄ±dÄ±r.Telefon sadece acil durumlarda kullanÄ±lmalÄ±dÄ±r.FiÅŸleri prizden Ã§ekin, ocaklarÄ± sÃ¶ndÃ¼rÃ¼n, eÄŸer olanak varsa ana musluÄŸu kapatÄ±n ve ana sigortayÄ± gevÅŸetin.Bebek ve yaÅŸlÄ±larÄ±n gÃ¼venliklerini saÄŸlamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±n.



APARTMANLARDA;



Ã‡ok katlÄ± apartmanlarda Ã¼st katlar alt katlara gÃ¶re daha Ã§ok sallanÄ±r. Bu binalar 1975 ve sonraki tarihli deprem yÃ¶netmeliÄŸi ve Fen kurallarÄ±na gÃ¶re yapÄ±lmÄ±ÅŸsa Ã§Ã¶kme tehlikesi yoktur. YapÄ±lacak davranÄ±ÅŸlar 1-2 katlÄ± evlerdekilerden farklÄ± deÄŸildir. Ancak Ã§ok katlÄ± yapÄ±lara deprem aÃ§Ä±sÄ±ndan gerekli Ã¶zel davranÄ±ÅŸlarda vardÄ±r.Â YangÄ±n merdivenleri vb. tahliye yolunu aÃ§Ä±k tutun.Ortak tehlike Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ±nÂ (koridordaki) kapÄ±sÄ±nÄ± aÃ§Ä±k tutun.BinayÄ± boÅŸaltÄ±rken asansÃ¶rÃ¼ kullanmayÄ±n.AsansÃ¶rde iseniz bÃ¼tÃ¼n dÃ¼ÄŸmelere basÄ±n durduÄŸu ilk katta asansÃ¶rden inin.Birinci kattaysanÄ±z kapÄ±yÄ± aÃ§amÄ±yorsanÄ±z ve zemin katta yangÄ±n Ã§Ä±kmÄ±ÅŸsa zemin kata yatak vb. attÄ±ktan sonra Ã¼stÃ¼ne atlayÄ±n. Bu davranÄ±ÅŸ Ã§ok katlÄ± yapÄ±larÄ±n Ã¼st katlarÄ± iÃ§in geÃ§erli deÄŸildir.

Ä°Åž MERKEZLERÄ°NDE VE SOKAKLARDA;Â



En tehlikeli ÅŸeyler dÃ¶kÃ¼len, kÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ cam parÃ§alarÄ±, ilan levhalarÄ±dÄ±r. AÃ§Ä±kta duran kahve, hafif iÃ§ki satan (parayla Ã§alÄ±ÅŸan) makineler, ilan levhalarÄ± ve direkleri devrilebilir. Buralardan uzaklaÅŸÄ±n. Kendinizi Ã§Ã¶k-kapan-tutun hareketi ile koruyun. GeniÅŸ aÃ§Ä±k alanlara gidin ya da gÃ¼venliÄŸinden kuÅŸku duymadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z yapÄ± varsa iÃ§eri girin.GeniÅŸ bir yol varsa ve trafik yoÄŸun deÄŸilse yolun ortasÄ±ndaki refÃ¼je kaÃ§Ä±n orada durun.MeÅŸrubat makinelerinden, reklÃ¢m levhalarÄ±ndan ve bahÃ§e duvarlarÄ±ndan uzak durun.Elleriniz boÅŸsa baÅŸÄ±nÄ±za koyun ve koruyun. EÄŸer Ã§anta, paket ve torba varsa baÅŸÄ±nÄ±za koyun. HiÃ§bir ÅŸey yoksa ellerinizi kullanÄ±n.Yolun kenarÄ±ndaki aÄŸaÃ§lardan direklerden, duvarlardan vb. mÃ¼mkÃ¼nse uzak durun.

YÃœKSEK YAPILARDA;Â

Ãœst katlar alt katlara gÃ¶re Ã§ok daha fazla sallanÄ±r. Daha Ã§ok dikkatli olmak gerekir.Masaya yakÄ±nsanÄ±z altÄ±na girin.BaÅŸÄ±nÄ±zÄ± Ã§anta, minder, kitap, klasÃ¶r gibi ÅŸeylerle koruyun. Dolap, kahve makinesi ve sebil gibi ÅŸeylerden uzak, kolonlara yakÄ±n durun.AsansÃ¶rde iseniz bÃ¼tÃ¼n dÃ¼ÄŸmelere basÄ±n durduÄŸu ilk katta asansÃ¶rden inin.

BÃœYÃœK MARKET VE MAÄžAZALARDA;Â



BÃ¼yÃ¼k kolonlarÄ±n yanÄ±nda durmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±n. Raflardan ve dolaplardan uzak durun.YangÄ±n Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±na merdivenlere ve yÃ¼rÃ¼yen merdivenlere koÅŸmayÄ±n.AnonslarÄ± dinleyin. MaÄŸaza gÃ¼venlik personelinin uyarÄ± ve Ã¶nerilerini yerine getirin. Onlara uyun ve dediklerini yapÄ±nÄ±z.SatÄ±n aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ÅŸeyleri bÄ±rakÄ±n ve dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±karken elleriniz boÅŸ olsun.



TÄ°YATRO, SÄ°NEMA, STADYUM VB. YERLERDE;Â



GÃ¶steri sÄ±rasÄ±nda salon karanlÄ±k olabilir. Panik yapmayÄ±n. GÃ¼venlik gÃ¶revlilerine ve yetkililere dikkat edin ve onlarÄ± dinleyin.YÃ¶netici ve yetkililerin sÃ¶zlerine uyun.BaÅŸÄ±nÄ±zÄ± bir Ã§anta ile koruyun veya sÄ±ralar arasÄ±nda Ã§Ã¶melip ellerinizle baÅŸÄ±nÄ±zÄ± koruyun.En tehlikeli durum tribÃ¼nlerde panik olmasÄ±dÄ±r. Sakin olun doÄŸru karar vermek Ã§ok Ã¶nemlidir.Tavanda bÃ¼yÃ¼k bir aydÄ±nlatma armatÃ¼rÃ¼ veya avize varsa bunlarÄ±n altÄ±ndan uzaklaÅŸÄ±n.Stadyumda iseniz en gÃ¼venli yer sahanÄ±n ortasÄ±dÄ±r. SahanÄ±n ortasÄ±na gitmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±n.YangÄ±n Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±na doÄŸru hemen koÅŸmayÄ±n.AnonslarÄ± dinleyin ve onlara uyun.



METRO TRAMVAY TREN OTOBÃœS VB. ARAÃ‡LARDA;Â



Raflara konulmuÅŸ eÅŸyalar dÃ¼ÅŸebilir. BaÅŸÄ±nÄ±zÄ± kollayÄ±n ve koruyun. Ellerinizle direklere ve tutunacak yerlere sÄ±kÄ±ca tutunun.AraÃ§ durunca herhangi bir anons yapÄ±lmadan dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kmayÄ±n. YakÄ±nlarda yÃ¼ksek voltaj hatlarÄ± olabilir. Ters yÃ¶nden gelebilecek araÃ§lara dikkat edin. Ters yÃ¶nden araÃ§ gelmediÄŸinden emin olun.Elektrikler kesilmiÅŸ ise bir anda Ã§ok karanlÄ±k olabilir. KÄ±sa bir sÃ¼re sonra acil durum Ä±ÅŸÄ±klarÄ± yanar. Paniklemeyin.GÃ¶revlilerin sÃ¶zlerine uyun.Ä°stasyonda platformda tren beklerken deprem olursa, dÃ¼ÅŸen cisimlere dikkat edin ve kolonlarÄ±n yanÄ±nda bekleyin.Tren veya otobÃ¼s durunca sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n sÃ¶zlerini dinleyin. Hemen dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kmaya Ã§alÄ±ÅŸmayÄ±n.DÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kÄ±nca ters yÃ¶nden gelebilecek otobÃ¼s veya trenlere dikkat edin.



YERALTI Ã‡ARÅžISINDA VEYA GEÃ‡Ä°DÄ°NDE;Â



YeraltÄ± Ã§arÅŸÄ±sÄ± ya da yaya geÃ§idinde eÄŸer yangÄ±n, gaz sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ± ve su basmasÄ± yoksa yeryÃ¼zÃ¼nden daha gÃ¼venlidir. Elektrik kesilirse panik yaÅŸanabilir.Vitrinlerden uzak durun.DÃ¼ÅŸen cisimlere dikkat edin kendinizi koruyun.Elektrik kesilse bile yangÄ±n Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± iÅŸaretleri yanÄ±k kalabilir. PaniÄŸe kapÄ±lmadan hareket edin.Hemen Ã§Ä±kÄ±ÅŸ merdivenlerine koÅŸup yukarÄ± Ã§Ä±kmaya Ã§alÄ±ÅŸmayÄ±n.Deprem yolcularÄ±n Ã§ok olduÄŸu saatlerde olursa panik yaÅŸanabilir. Panik yapmayÄ±n. EÄŸer yangÄ±n olursa aÄŸzÄ±nÄ±za bir mendil ya da bez tutun. DuvarlarÄ±n kenarlarÄ±nda Ã§Ã¶melmiÅŸ ya da yere eÄŸilmiÅŸ konumda bulunduÄŸunuz yeri boÅŸaltmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±n. YeraltÄ± Ã§arÅŸÄ±sÄ± ya da geÃ§idinde Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ± vardÄ±r ve duvar diplerinden giderek Ã§Ä±kÄ±ÅŸa kesinlikle varÄ±rsÄ±nÄ±z.



METRO - TREN Ä°STASYONUNDA, YAYA ÃœST GEÃ‡Ä°DÄ°NDE YA DA KÃ–PRÃœ ÃœSTÃœNDE;Â



Ä°stasyon yÃ¶neticilerini dinleyip onlara uyun.KÃ¶prÃ¼nÃ¼n yÄ±kÄ±lma ve devrilme olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± olsa da parmaklÄ±klara tutunmak daha gÃ¼venlidir.Kendi kendinize bir ÅŸey yapmaya kalkÄ±ÅŸmayÄ±n, yetkililerin sÃ¶zlerine uyun.ParmaklÄ±klara ve trabzanlara tutunun.Ä°stasyondaki hoparlÃ¶rlerde yapÄ±lan yayÄ±nlarÄ± dinleyin, deprem haberlerini alÄ±n.SarsÄ±ntÄ±nÄ±n dinmesini bekleyin.Ã‡ocuk ve yaÅŸlÄ±lara dikkat edin onlarÄ± kollayÄ±n.ParmaklÄ±klara tutunun sonra merdivenlerden inip uzaklaÅŸÄ±n.



ARABA KULLANIRKEN;



Depremden sonra pek Ã§ok kiÅŸi aracÄ± ile yola Ã§Ä±kacaktÄ±r. YoÄŸun bir trafik sÄ±kÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± kaÃ§Ä±nÄ±lmazdÄ±r. Kaza ve Ã§arpmalara dikkat edin ve Ã¶nlemeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±n. Ä°lk anda yavaÅŸ yavaÅŸ saÄŸa yanaÅŸÄ±p durun.Â YavaÅŸlayÄ±n saÄŸa yanaÅŸÄ±p durun. Motoru durdurun. Kontak anahtarÄ± yerinde kalsÄ±n, pencereleri kapatÄ±n ve kapÄ±larÄ± kapatÄ±n ve kapÄ±larÄ± kilitlemeden Ã§Ä±kÄ±n.EÄŸer otoyolda iseniz yolun kenarÄ±ndaki aydÄ±nlatma direklerine ve eÄŸer varsa ses yalÄ±tÄ±m duvarlarÄ±na dikkat edin devrilebilir.TÃ¼nel giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yakÄ±nlarÄ±nda durmayÄ±n buralarda yamaÃ§ kaymalarÄ± ve kaya dÃ¼ÅŸmeleri olabilir.Radyodan yoldaki hasar ve diÄŸer durumlar hakkÄ±nda bilgi almaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±n.BÃ¼yÃ¼k kamyon ve tankerlerden uzak durun.Otoyol da araÃ§ sÃ¼rerken yoldaki anormal durumlarÄ± ve yangÄ±nlarÄ± cep telefonu ya da yol kenarÄ±ndaki acil telefon ile ilgililere haber verin.



DEPREMDEN HEMEN SONRA YAPILABÄ°LECEKLER



Evde ve Ã‡evrenizde Yapabilecekleriniz;



â€¢ BÃ¼yÃ¼k bir depremden sonra artÃ§Ä± sarsÄ±ntÄ±lar devam edecektir. Bu artÃ§Ä± depremlere karÅŸÄ± hazÄ±rlÄ±klÄ± olun ve yetkililer izin vermedikÃ§e evlerinize girmeyin. BazÄ± artÃ§Ä± sarsÄ±ntÄ±lar zayÄ±flamÄ±ÅŸ yapÄ±larda hasar yapacak kadar bÃ¼yÃ¼k olabilir.â€¢ Kendinizin ve Ã§evrenizdeki insanlarÄ±n yaralanÄ±p yaralanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kontrol ediniz. Gerekiyorsa ilk yardÄ±m yapÄ±nÄ±z.â€¢Su, gaz ve elektrik tesisatÄ±nÄ± kontrol ediniz, hasar gÃ¶rmÃ¼ÅŸ iseler derhal vanalarÄ± ve sigortalarÄ± kapatÄ±nÄ±z.â€¢ Gaz kaÃ§aklarÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kokuya dikkat ederek kontrol ediniz. Asla kibrit ve Ã§akmak kullanmayÄ±nÄ±z ve gaz kaÃ§aÄŸÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±ndan emin olmadan elektrik dÃ¼ÄŸmelerini aÃ§Ä±p kapamayÄ±nÄ±z. Gaz kaÃ§aÄŸÄ± olduÄŸunu anlarsanÄ±z hemen pencereleri ve kapÄ±larÄ± aÃ§Ä±nÄ±z, gaz vanasÄ±nÄ± kapatÄ±nÄ±z, binayÄ± hemen terk ediniz ve sorumlularÄ± haberdar ediniz.â€¢ Acil kurtarma hakkÄ±nda bilgi sahibi olmak iÃ§in radyonuzu aÃ§Ä±nÄ±z. Ã‡ok gerekli olmadÄ±kÃ§a telefonu kullanmayÄ±nÄ±z ve hatlarÄ±n daha acil haberleÅŸmeler iÃ§in kullanÄ±labilmesine yardÄ±mcÄ± olunuz. Kanalizasyon ve atÄ±k su tesisatÄ±nÄ±n hasar gÃ¶rÃ¼p gÃ¶rmediÄŸini kontrol etmeden tuvalet rezervuarlarÄ±nÄ± boÅŸaltmayÄ±nÄ±z.â€¢ Hasar gÃ¶rmÃ¼ÅŸ binalardan uzak durunuz. KÄ±rÄ±k cam, dÃ¶kÃ¼ntÃ¼, Ã§ivi vs. gibi tehlikelerden korunmak iÃ§in bot ve eldiven giyiniz. Bacalara dikkatlice yaklaÅŸÄ±nÄ±z.



Okulda ve Ä°ÅŸyerinde Yapabilecekleriniz;



â€¢ Acil durum planlarÄ±na ve bu planlarÄ±n uygulayÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n direktiflerine titizlikle uyunuz. Tsunami veya deniz kabarmasÄ± olabilecek bÃ¶lgelerde plajlardan ve kÄ±yÄ±lardan uzaklaÅŸÄ±nÄ±z. Tsunami veya deniz dalgasÄ±, depremin sarsÄ±ntÄ±larÄ±nÄ±n sÃ¶nmesinden uzunca bir sÃ¼re sonra bile sahibi basabilir.â€¢ GÃ¶revli ve sorumlu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z takdirde hasar bÃ¶lgesine ve hasarlÄ± binalara girmeyiniz. BazÄ± bÃ¼yÃ¼k depremlerde hasar bÃ¶lgesini kontrol altÄ±nda tutabilmek iÃ§in Ã¶rfi idare ilan edildiÄŸi bile olmuÅŸtur.â€¢ Ana ÅŸoku izleyen art sarsÄ±ntÄ±larÄ±n yeni hasarlara sebep olabileceÄŸini unutmayÄ±nÄ±z ve bunlara karÅŸÄ± hazÄ±rlÄ±kla olunuz.â€¢ Ä°stanbul gibi birinci derecede deprem bÃ¶lgesinde bulunan ÅŸehirlerde yaÅŸayanlar deprem tehlikesi altÄ±nda yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± asla unutmamalÄ±dÄ±rlar ve yukarÄ±da Ã¶zetlenen pratik bilgileri Ã¶ÄŸrenerek gerekli hazÄ±rlÄ±klarÄ± yapmalÄ±dÄ±rlar. Bu pratik bilgiler belki sizin belki de Ã§ok sevdiklerinizin hayatÄ±nÄ± kurtarabilir.