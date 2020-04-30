Ä°stanbul trafiÄŸinde son durum! YoÄŸunluk yÃ¼zde 31'e ulaÅŸtÄ±

30.04.2020 - 17:54 | | DHA
Ä°stanbul trafiÄŸinde son durum! YoÄŸunluk yüzde 31'e ulaÅŸtÄ±
ÂÄ°stanbulâ€™da sokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ± Ã¶ncesi trafikte son durum havadan fotoÄŸraflandÄ±.
Corona virÃ¼s tedbirleri kapsamÄ±nda sokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ±na saatler kala Ä°stanbul'da bazÄ± noktalarda trafik yoÄŸunluÄŸu yaÅŸanÄ±yor. Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'nin trafik yoÄŸunluÄŸu haritasÄ±na gÃ¶re, kentte saat 17.30'da yoÄŸunluk yÃ¼zde 31'e ulaÅŸtÄ±.
YaÅŸanan yoÄŸunluk D100 Karayolu BeylikdÃ¼zÃ¼ mevkiinde havadan da fotoÄŸraflandÄ±
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