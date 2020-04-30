Ä°stanbul trafiÄŸinde son durum! YoÄŸunluk yÃ¼zde 31'e ulaÅŸtÄ±

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30.04.2020 - 17:54 | | DHA

Ä°stanbul trafiÄŸinde son durum! YoÄŸunluk yüzde 31'e ulaÅŸtÄ±

ÂÄ°stanbulâ€™da sokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ± Ã¶ncesi trafikte son durum havadan fotoÄŸraflandÄ±.

Ä°stanbul trafiÄŸinde son durum! YoÄŸunluk yüzde 31'e ulaÅŸtÄ±

Corona virÃ¼s tedbirleri kapsamÄ±nda sokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ±na saatler kala Ä°stanbul'da bazÄ± noktalarda trafik yoÄŸunluÄŸu yaÅŸanÄ±yor. Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'nin trafik yoÄŸunluÄŸu haritasÄ±na gÃ¶re, kentte saat 17.30'da yoÄŸunluk yÃ¼zde 31'e ulaÅŸtÄ±.

YaÅŸanan yoÄŸunluk D100 Karayolu BeylikdÃ¼zÃ¼ mevkiinde havadan da fotoÄŸraflandÄ±

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KadÄ±n sürücü, çarptÄ±ÄŸÄ± yaralÄ± kadÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda aÄŸladÄ±Bursa'nÄ±n Ä°negöl ilçesinde, Fatma K.'nin otomobiliyle çarptÄ±ÄŸÄ± Arzu Z. yaralandÄ±. YaralÄ± kadÄ±nÄ±n yanÄ±na gelen sürücü Fatma K., baÅŸÄ±nda bir süre aÄŸladÄ±.
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