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02.06.2020 - 17:45 | | DHA

Son dakika! İstanbul üzerinde şimşeklerin dansı

Gelen bir son dakika haberine; İstanbul üzerinde şimşeklerin dansı drone ile görüntülendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası İstanbul'da öğleden sonra bazı ilçelerde kuvvetli sağanak yağış etkili olmaya başladı.

İstanbul'da aralıklarla yağmur etkili oluyor. Kentin üzerine saran kara bulutlar şimşekleri de beraberinde getirdi. Peşi sıra şimşekler drone ile görüntülendi. 

İstanbul'da gökyüzünü kara bulutlar kaplarken, bazı bölgelerde kuvvetli sağanak etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası İstanbul'da öğleden sonra bazı ilçelerde kuvvetli sağanak yağış etkili olmaya başladı.

Son dakika İstanbul üzerinde şimşeklerin dansı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul'da havanın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği uyarısı yapılmıştı. Öğleden sonra Sarıyer'de kısa süreli sağanak yağış etkili oldu. Yağmurun etkisiyle bazı rögarların taştığı görüldü. Yollarda da su birikintileri meydana geldi. Kağıthane'de gökyüzünü kara bulutlar kaplarken, sağanak etkisini sürdürüyor.

 

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