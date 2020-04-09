İstanbul Valiliği: Hakkında tahkikat başlatılmıştır

Nail N.'nin tepki çeken paylaşımı ile valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı (Nail N), şahsi twitter hesabından yapılan çirkin paylaşımı nedeniyle, Bakanlık makamınca görevden alınmış ve hakkında tahkikat başlatılmıştır. İlimizdeki bir kamu görevlisi tarafından yapılan ve hiçbir insani ve vicdani ölçüye sığmayacak bu çirkin paylaşımı esefle kınıyoruz. Her vatandaşımızın hiçbir ayrımcılığa tabi olmadan, devletimizin bütün imkanları ve kamu hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanması için gece gündüz demeden görev yapmaya devam edeceğiz"