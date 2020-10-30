30.10.2020 - 16:48 |
İstanbul Valiliği, İzmir'e yardım ve destek personeli yolladı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'dan deprem olan İzmir'e yardım ve destek personelinin yola çıktığını açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya İzmir'e "İl AFAD'dan 2 araç,7 arama kurtarma personeli,2 köpek, 2 araç,70 İHH personeli, 20 AKUT personeli, 100 İBB itfaiye personeli,10 itfaiye aracı ve 2 otobüs, İl Sağlık Müdürlüğü'nden 10 kişilik 2 UMKE ekibi yola çıktı." dedi.
Bayraklı'da enkazdan kurtarılma anıMerkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'in Bornova ilçesinde yıkılan bir binadan yaralılar çıkartıldı. İzmir'in Bayraklı ilçesi 1593 Sokak'ta deprem nedeniyle yıkılan binanın enkazından 3 kişi yaralı kurtarıldı.