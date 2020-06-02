02.06.2020 - 01:57 | | AA
İstanbul Valiliğinden konser açıklaması: Gerçeği yansıtmamaktadır
İstanbul Valiliği, bazı sosyal medya hesapları ve basın yayın organlarında yer alan "Yenikapı Miting Alanı'nda 9 Ağustos Pazar günü yapılacağı belirtilen konser başvurusunun Valilikçe kabul edildiği" iddialarını yalanladı.
Valilik, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında, 9 Ağustos'ta Yenikapı Miting Alanı'nda konser düzenlenmesine izin verildiği iddiaları üzerine yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesapları ve basında yer alan Yenikapı Miting Alanı'nda 9 Ağustos 2020 Pazar günü yapılacağı bildirilen konser başvurusunun Valilikçe kabul edildiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Valiliğimizce izin verilmemiştir." ifadesi kullanıldı.
İki kişi her şeyi itiraf ettiKonya'nın Ilgın ilçesinde, otomobilinde ölü bulunan ve yapılan otopsi sonucunda cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Şahin Topuz'u (30) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden, kayınbiraderleri Y.K.ve B.K. cinayeti işlediklerini itiraf etti. Topuz'u öldürdükten sonra olaya kaza süsü verdiklerini de itiraf şüphelilerden Y.K. ve B.K. tutuklanırken, 3 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.