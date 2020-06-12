AÃ§Ä±klamada, "Yaz mevsiminin geliÅŸiyle birlikte; dikkatsizlik, tedbirsizlik, kurallara uyulmamasÄ± ve yasak olan yerlerde denize girilmesi nedeniyle suda boÄŸulma olaylarÄ±nda artÄ±ÅŸ gÃ¶zlenmektedir. Ä°stanbul'da 2017'de 64, 2018'de 91, geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l da 69 vatandaÅŸÄ±mÄ±z girilmesi yasak olan yerlerde suya girmeleri nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸtir." hatÄ±rlatmasÄ± yapÄ±ldÄ±.

AÃ§Ä±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi:

Toplumun saÄŸlÄ±k ve esenliÄŸi, kiÅŸilerin can ve mal gÃ¼venliÄŸinin korunmasÄ±, vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n tatil, spor ya da dinlenmek amacÄ±yla saÄŸlÄ±klÄ± ve gÃ¼venli koÅŸullarda yÃ¼zme ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±n temini amacÄ±yla bazÄ± Ã¶nlemlerin alÄ±nmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu kapsamda; BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi ve Ä°lÃ§e Belediyeleri, KaymakamlÄ±klar, Jandarma, Emniyet, Sahil GÃ¼venlik, Ã‡evre ve Åžehircilik, GenÃ§lik ve Spor, KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm, TarÄ±m ve Orman MÃ¼dÃ¼rlÃ¼kleri ve ilgili kuruluÅŸlara tarafÄ±mÄ±zdan gÃ¶nderilen genelgede yaz mevsiminde alÄ±nmasÄ± gereken Ã¶nlemlerin detaylarÄ± aÅŸaÄŸÄ±dadÄ±r:Â

1.KaymakamlÄ±klarÄ±mÄ±zca oluÅŸturulan YÃ¼zme AlanlarÄ± KomisyonlarÄ±Ã¶, yaz boyunca denetimlerini aralÄ±ksÄ±z sÃ¼rdÃ¼recektir. Â

2.Komisyonlarca sahil ve kÄ±yÄ± ÅŸeritlerinde saÄŸlÄ±k, gÃ¼venlik ve sosyal donatÄ±lar aÃ§Ä±sÄ±ndan yeterli gÃ¶rÃ¼len, can gÃ¼venliÄŸi riski taÅŸÄ±mayan yerler; yÃ¼zme alanÄ± ve plaj olarak belirlenecektir.Â

3.Tespit edilen yÃ¼zme alanlarÄ±nda kÄ±yÄ±dan itibaren 200 metreye kadar yÃ¼zme sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± belirlemek iÃ§in kullanÄ±lacak yÃ¼zer donanÄ±mlar, ilgililerce tespit edilecek ve her yÄ±l 01 Nisan-15 KasÄ±m tarihleri arasÄ±nda eksiksiz hazÄ±rlanacak ve muhafazasÄ± saÄŸlanacaktÄ±r.Â

Belirlenen yÃ¼zme alanlarÄ±na deniz araÃ§larÄ± giremeyecek, lÃ¼zumlu hallerde yÃ¼zme alanÄ± sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmeye Liman BaÅŸkanlÄ±klarÄ± yetkili olacaktÄ±r.

4.Plaj ve yÃ¼zme alanlarÄ±nda halkÄ±n rahatÃ§a yararlanabileceÄŸi gÃ¼venlik, saÄŸlÄ±k ve sosyal nitelikli donatÄ±larÄ±n tesisi, ilgili belediye veya ruhsatlÄ± tesis iÅŸleticisince saÄŸlanacaktÄ±r. Ä°mar, Ã§evre ve kÄ±yÄ± kanununa aykÄ±rÄ± yapÄ± ve tesis inÅŸa edilemeyecektir.

5.Ã–zel mÃ¼lkiyet olmayan yÃ¼zme alanÄ± ve plajlarda; plaj, yeme iÃ§me yeri, otopark vb. iÅŸletilebilmesi yetkili idarenin tahsis veya kiralama koÅŸuluna baÄŸlÄ±dÄ±r.Â

Plajlarda usulsÃ¼z aÃ§Ä±lan tesisler hakkÄ±nda, ilgili mevzuat uyarÄ±nca iÅŸlem yapÄ±lacaktÄ±r.

6.Ä°l TarÄ±m ve Orman MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce mesire yerleri, piknik alanlarÄ± ve plajlarda faaliyette bulunan toplu tÃ¼ketim ve satÄ±ÅŸ yerlerinin kontrolleri uygun sÄ±klÄ±kta ve gÄ±da maddesinin taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± riskle orantÄ±lÄ± yapÄ±lacaktÄ±r.

7.YÃ¼zme sezonu sÃ¼resince kaymakamlÄ±klar ve kolluk kuvvetlerince Ã¶nleyici kolluk tedbirleri alÄ±nacak, bu kapsamda tespit edilen olumsuzluklarla ilgili yasal iÅŸlem uygulanacaktÄ±r.Â

Plaj ve yÃ¼zme alanlarÄ±nda kimlik kontrolleri yapÄ±lacak, Â trafik akÄ±ÅŸÄ±nÄ± ve gÃ¼venliÄŸini saÄŸlayÄ±cÄ± tedbirler alÄ±nacaktÄ±r. Â Â

8.Plajlarda, Â uyarÄ± panolarÄ± Ã¼zerinde belirtilen saatler arasÄ±nda, motorlu ve motorsuz yapÄ±lan su sporlarÄ± aktivitelerinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ, her 200 metrelik yÃ¼zmeye uygun sahil ÅŸeridi iÃ§in belgeli en az iki gÃ¼mÃ¼ÅŸ cankurtaran ve her cankurtaran kulesi iÃ§in bir gÃ¼mÃ¼ÅŸ cankurtaran bulundurulmasÄ± zorunludur.Â

9.YÃ¼zme alanÄ±, plaj, havuz, su parkÄ± vb. iÅŸletmeler, TÃ¼rkiye SualtÄ± SporlarÄ± Federasyonu Cankurtarma TalimatÄ±nda belirtilen ekipman ve ilkyardÄ±m malzemelerini eksiksiz bulunduracaklardÄ±r.

10.Sahil ve kÄ±yÄ± Ä°ÅŸletmelerinde, Plaj Dikkat ve UyarÄ± BayraklarÄ± mevzuata uygun ÅŸekil ve standartlarda olacaktÄ±r.

11.YÃ¼zme alanÄ± ve plajlarda bulunan plaj iÅŸletmesi, yeme-iÃ§me yeri, otopark vb. yerler KaymakamlÄ±klarÄ±mÄ±zda oluÅŸturulan komisyonlarca yÃ¼zme sezonu sÃ¼resince ayda iki kez denetlenecek, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n 04.06.2020 tarih ve E.8772 sayÄ±lÄ± genelgesi ile istenilen Covid - 19 Ã¶nlemlerine iliÅŸkin denetimler ayrÄ±ca yapÄ±lacaktÄ±r.Â

12.Ã–zellikle Karadeniz kÄ±yÄ±sÄ±nda Ã§eken akÄ±ntÄ± riskiÃ¶ bulunan yerlerde BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi ve Ä°lÃ§e Belediyelerince Ã§eken akÄ±ntÄ±" ve yÃ¼zme tehlikelidir" ibareli uyarÄ± levhalarÄ± konulacaktÄ±r.

13.AyÄ±rt etme gÃ¼cÃ¼ olmayanlar ve Ã§ocuklarÄ±n yanlarÄ±nda yÃ¼zme bilen ebeveynleri veya refakatÃ§ileri ile denize girmeleri, plaj ve yÃ¼zme alanÄ± iÅŸleticilerinin bu konuda gereken Ã¶nlemleri almalarÄ± zorunludur.

14.Turizm AmaÃ§lÄ± Sportif Faaliyetler YÃ¶netmeliÄŸinin parkur belirlemeyi dÃ¼zenleyen hÃ¼kÃ¼mleri gereÄŸince, sportif faaliyetlerin yapÄ±lacaÄŸÄ± alanlar Ä°l KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ koordinasyonuyla belirlenecektir.Â

15.Turizm amaÃ§lÄ± sportif faaliyetler yÃ¶netmeliÄŸinin belirlediÄŸi gÃ¶revleri yapmak, turizm amaÃ§lÄ± sportif faaliyette bulunmak isteyenlerin taleplerini incelemek, yeterlilik belgesi dÃ¼zenlemek, yÃ¶netmeliÄŸin uygulanmasÄ± iÃ§in gerekli Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapmak, denetimi saÄŸlamak iÃ§in il sportif turizm kurulu, ihtiyaÃ§ duyulmasÄ± halinde ilÃ§elerde kaymakamlarÄ±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda sportif turizm kurullarÄ± oluÅŸturulacaktÄ±r.

16.Ä°zinsiz olarak turizm amaÃ§lÄ± su altÄ± ve su Ã¼stÃ¼ sportif faaliyette bulunulmasÄ±, iÅŸletme belgesi veya izin belgesinde belirlenen tÃ¼r ve ilan edilen parkur dÄ±ÅŸÄ±nda sportif faaliyet yapÄ±lmasÄ±, faaliyetin yeterlilik belgesi kapsamÄ±nda olmayan malzeme, araÃ§ ve personel ile gerÃ§ekleÅŸtirilmesi yasaktÄ±r.Â

Aksi halde bulunduklarÄ± yerin en bÃ¼yÃ¼k mÃ¼lki amiri tarafÄ±ndan derhal faaliyetten men edilerek idari para cezasÄ± uygulanacaktÄ±r.

17.SualtÄ± SporlarÄ±, KÃ¼rek, Kano, Yelken, YÃ¼zme, Triatlon, Modern Pentatlon, Su Topu FederasyonlarÄ± il spor dalÄ± tertip kurullarÄ±nÄ±n yÄ±llÄ±k faaliyet programlarÄ± gereÄŸi dÃ¼zenlenmesi planlanan resmi spor faaliyetleri ile mÃ¼saadeye baÄŸlanmÄ±ÅŸ, yerel yÃ¶netimler ve diÄŸer gerÃ§ek-Ã¶zel hukuk tÃ¼zel kiÅŸilikleri tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilecek faaliyetler ilgili federasyonlarÄ±n dÃ¼zenleyici talimatlarÄ± doÄŸrultusunda, GenÃ§lik ve Spor Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶zetim ve denetiminde yapÄ±lacaktÄ±r.

18.Ã–zel Beden EÄŸitimi ve Spor Tesisleri YÃ¶netmeliÄŸi gereÄŸi, yeterlilik belgelerini federasyonlardan, Ã§alÄ±ÅŸma izin belgelerini GenÃ§lik ve Spor Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerinden alan tesisler, gerÃ§ekleÅŸtirecekleri ulusal ve uluslararasÄ± yarÄ±ÅŸma izinlerini ilgili spor dalÄ± federasyonundan, Ä°l seviyesinde yapÄ±lacak yarÄ±ÅŸmalarda ise GenÃ§lik ve Spor Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden alacaktÄ±r.

SÃ¶z konusu faaliyetlerin gÃ¶zetim ve denetimi GenÃ§lik ve Spor Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce yerine getirilecektir.

19.Resmi ve Ã¶zel yÃ¼zme havuzlarÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen eÄŸitim ve antrenman Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ile halk saatleri uygulamalarÄ±nda ilgili federasyonlarÄ±n dÃ¼zenleyici talimatlarÄ± doÄŸrultusunda boÄŸulmalara karÅŸÄ± engelli bireyleri de kapsayacak Ã¶nlemlerin alÄ±nmasÄ± GenÃ§lik ve Spor Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n denetim ve gÃ¶zetiminde ilgili kurum-kuruluÅŸ ve iÅŸleticiler tarafÄ±ndan saÄŸlanacaktÄ±r.

20.VatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n can ve mal gÃ¼venliÄŸinin korunmasÄ±, kamu esenliÄŸinin saÄŸlanmasÄ± amacÄ±yla Ä°lÃ§e KaymakamlÄ±klarÄ± bÃ¼nyesinde oluÅŸturulan komisyonlar ile Ä°l YÃ¼zme Suyu Komisyonunca belirlenen ekli listede (Ek-1)koordinatlarÄ± belirli, sÄ±nÄ±rlarÄ± yÃ¼zer donanÄ±mlar ve emniyet ÅŸamandÄ±ralarÄ± ile Ã§evrili plaj ve yÃ¼zme alanlarÄ± denize girmeye elveriÅŸlidir. Liste haricindeki yerler yasaktÄ±r.

21.BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi ve Ä°lÃ§e Belediye BaÅŸkanlÄ±klarÄ±nca belirtilen plaj ve yÃ¼zme alanlarÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda yÃ¼zme ve denize girmenin tehlikeli ve yasak olduÄŸuna iliÅŸkin pano, afiÅŸ ve uyarÄ± levhalarÄ± uygun yerlere konulacaktÄ±r.Â

22.Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n 30.05.2020 tarih ve 8556 sayÄ±lÄ± genelgesi ile 02.06.2020 tarih ve 8591 sayÄ±lÄ± yazÄ±larÄ± ve ekinde yer alan rehberde belirtilen plaj, yÃ¼zme alanÄ±, lokanta, restoran, kafe vb. yerler, her iÅŸletme tÃ¼rÃ¼ iÃ§in belirlenen salgÄ±nÄ±n yayÄ±lmasÄ± ve bulaÅŸmasÄ±nÄ± Ã¶nleyici Covid-19 Ã¶nlemlerini almak ve kÄ±sÄ±tlamalara uymak zorundadÄ±r.Â

Pandemi ile mÃ¼cadele dinamik bir sÃ¼reÃ§ olduÄŸundan SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ve KoronavirÃ¼s Bilim Kurulu tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan, COVÄ°D-19 SalgÄ±n YÃ¶netimi ve Ã‡alÄ±ÅŸma Rehberi"nde her bir faaliyet alanÄ± iÃ§in ayrÄ± ayrÄ± belirlenen kurallar ile ilgili bakanlÄ±k ve kurumlarca ilerde alÄ±nacak ek Ã¶nlem ve kÄ±sÄ±tlamalara uyulmasÄ± zorunludur.

23.Covid-19 Ã¶nlemleri uymayan gerÃ§ek ve tÃ¼zel kiÅŸilere Umumi HÄ±fzÄ±ssÄ±hha Kanunu ile aykÄ±rÄ±lÄ±ÄŸÄ±n durumuna gÃ¶re kanunda belirtilen diÄŸer yaptÄ±rÄ±mlar uygulanacak, konusu suÃ§ teÅŸkil eden fiil ve eylemlerde bulunanlar hakkÄ±nda Adli Makamlara bildirim yapÄ±lacaktÄ±r.

24.Genelge hÃ¼kÃ¼mlerine aykÄ±rÄ± davrananlar hakkÄ±nda idari yaptÄ±rÄ±m, kabahatin tÃ¼rÃ¼ne gÃ¶re ilgili kanun, Ã¶zel hÃ¼kÃ¼m bulunmayan hallerde Kabahatler Kanunu uygulanacaktÄ±r.

25.Ä°dari yaptÄ±rÄ±m karar yetkisini ilÃ§e kaymakamlarÄ±na devreden bu genelge; Ä°stanbul Valisi tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼lecek, yayÄ±mÄ± tarihinde yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girecek ve Ä°stanbul ili sÄ±nÄ±rlarÄ± dÃ¢hilinde uygulanacaktÄ±r.

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