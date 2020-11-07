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07.11.2020 - 23:03 |

İstanbul Valiliği'nden Sarıyer'deki darp olayı için açıklama

İstanbul Valiliği Sarıyer'de yaşanan darp olayına ilişkin bir açıklama yayınladı.

İstanbul Valiliği'nden Sarıyer'deki darp olayı için açıklama

Valilik'ten yapılan açıklama şöyle:

Sarıyer İlçemizde 07 Kasım 2020 Cumartesi (bugün) saat 00.30 sıralarında Polis Merkezine müracaat eden (S.K.) adlı Müşteki kadın şahıs, seyahat halinde bulundukları araçta tartıştıkları eşi (A.S.K.) tarafından darp edildiği iddiasıyla şikayetçi olmuştur. Müştekiye sevk edildiği hastanede darp raporu alınmak üzere işlem yapıldığı sırada, hastaneye gelen aşırı alkollü durumdaki eşi (A.S.K.) isimli şahıs taşkınlık yapması nedeniyle hastane polisi tarafından uyarılmıştır. Şüpheli (A.S.K) yapılan uyarılara rağmen; görevli polis memurlarına küfretmek, mukavemette bulunmak, hastane acil girişindeki duvarlara yumruk ve kafa atmak suretiyle taşkınlıklarına devam etmiştir. Bu taşkınlıkları nedeniyle şüpheli şahıs (A.S.K.) yakalanmış, müşteki (S.K) alınan ifadesinde eşi hakkında uzaklaştırma talebinde bulunmuştur. Şüpheli (A.S.K.) hakkında; kasten yaralama, hakaret, görevli polis memurlarına mukavemet ve 6284 sayılı Kanun kapsamında adli işlem yapılmıştır. Konuyla ilgili asılsız ve yanlı haber yayınlayan bazı basın yayın kuruluşları hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 07.11.2020 - Saat 21.30

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