İstanbul Valisi Ali Yerlikaya filyasyon toplantısına katıldı

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından toplantı hakkında yaptığı paylaşımda, "Filyasyon toplantımızı; İBB Başkanı Ekrem İmamoglu, Mülki İdare Amirlerimiz ve İlçe Belediye Başkanlarımızla birlikte gerçekleştirdik. İstanbul'da salgınla mücadelede izolasyon, toplu ulaşım ve kademeli mesai düzenlemesi çok önemli." ifadelerini kullandı.