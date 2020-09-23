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23.09.2020 - 14:22 | | DHA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya filyasyon toplantısına katıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da yapılan filyasyon toplantısına katıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya filyasyon toplantısına katıldı

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından toplantı hakkında yaptığı paylaşımda, "Filyasyon toplantımızı; İBB Başkanı Ekrem İmamoglu, Mülki İdare Amirlerimiz ve İlçe Belediye Başkanlarımızla birlikte gerçekleştirdik. İstanbul'da salgınla mücadelede izolasyon, toplu ulaşım ve kademeli mesai düzenlemesi çok önemli." ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya filyasyon toplantısına katıldı

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