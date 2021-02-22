22.02.2021 - 17:42 | | DHA
İstanbul ve Çanakkale’den korkutan manzara!
Tüm yurtta hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamanın ardından haftanın ilk günü güzel havayı fırsat bilenler, İstiklal Caddesi'ne akın etti. Öte yandan Çanakkale’de de güneşli havayı fırsat bilenler sahile akın etti. Kordonboyu ve Çarşı Caddesi’nde oluşan kalabalık tedirginlik yarattı.
İstanbullular hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının sona ermesi ve güzel havayı fırsat bilenler İstiklal Caddesi'ne akın etti. İstiklal Caddesi'nde oluşan yoğunlukta sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı görüldü.
ÇANAKKALE
Koronavirüs vaka sayısının en çok arttığı iller arasında gösterilen Çanakkale’de güneşli havayı fırsat bilenler sahile akın etti. Vatandaşların koronavirüs kısıtlamasına aldırmadan Kordonboyu ile Çarşı Caddeleri'ni doldurması dikkat çekti.
Esnaf ise saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bankalar ve kamu kurumları ile mağazaların önlerinde uzun kuyruklar oluştuğunu söyledi.
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