İstanbul, yatırımlarla çekim merkezi olabilir

Şehrin 13 milyon yerine, 30-40 milyon turist çekilebileceğini kaydeden Ulusal İktisadi Düşünce Kuruluşu (ULİKAD) Başkanı Ömer Niziplioğlu’nun İstanbul turizmini geliştirmek için bir dizi önerisi var:

Balat’taki tarihi eser sayısı İtalya’daki Floransa’dan daha fazla. Buralar turizm bölgesi ilan edilerek tarihi dokuyu koruyup iyileştirmek için daha çok çaba sarf etmeliyiz.

Bir çağın kapanıp bir çağın açılmasına vesile olan Tarihi Yarımada Surları’nı onarmalıyız. O günleri yansıtan mekânlar yaparak eşsiz tarihi yaşattırmalıyız.

Şu an 45 ülkenin ortak kültürü olan Osmanlı’yı daha fazla ön plana çıkarmalıyız.

Tarihi Yarımada ne yazık ki çok ağır şekilde tahrip edilmiş durumda. Özellikle Vatan, Millet caddelerinde silüet çalışması ve çevre düzenlemesi yapılmalı. Paris’teki Şanzelize Bulvarı gibi olmalı.

Tanıtım iyi yapılmalı

Aksaray Kavşağı yer altına alınmalı, üstü meydan olmalı. Antik dönemden heykel yerleştirilebilir ve Roma Dönemi’nden aslına uygun Zafer Kapısı yapılabilir.

Başta hipodromun bir kısmı olmak üzere yer altında kalmış eşsiz tarihi eserler açığa çıkarılmalı.

İstanbul’da yerinden sökülüp götürülmüş veya kaybolmuş, tahrip edilmiş birçok heykel ve anıtların aslına göre yapılıp yerlerine konması şehre değer katacaktır.

Başta İslam dünyasının kutsal emanetleri olmak üzere ilk Hristiyanlığın, Bizans, Osmanlı ve bunun gibi birçok medeniyetin eserlerinin sergileneceği Paris’teki Louvre gibi bir müze yapılmalı.

Bir bölgesine dönme dolap ve teleferik yapılabilir.

Avrupa, Asya ve Afrika’nın ihtiyaçları için büyük bir fuar ve kongre alanı yeri belirlenip yapılmalı. Sadece bu fikrin bile milyonlarca iş insanını çekme potansiyeli var.

Bir bütçe belirlenip ülkemizin tanıtımı sağlanmalı. Ayrıca çok fazla takipçisi olan ünlülerimizden İstanbul’u tanıtmak için destek isteyebiliriz.