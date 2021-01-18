İstanbul’a 50 adet deniz taksi geliyor

Şehir hatlarının 170. kuruluş yıldönümü için Haliç Tersanesi’nde düzenlenen törene katılan İmamoğlu, İstanbul’da yüzde 3’e inen deniz ulaşımını yüzde 10’a çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti. “İstanbul halkı, denizde seyahat etmenin keyfini yaşamalı, yaşayacak” diyen İmamoğlu, yeni üretilecek deniz taksilerin İstanbul’un ruhuna uygun olacağını belirtti.

İBB Başkanı, “50 adet deniz taksiyi sisteme katmak istiyoruz. Deniz taksilerimiz 10 kişi kapasiteli olacak ve sizi Adalar’dan Sarıyer’e, Beylikdüzü’nden Üsküdar’a, Pendik’ten Bakırköy’e taşıyacak. Deniz taksiler için en uygun renkleri de halkımıza sorarak birlikte karar vereceğiz” ifadelerini kullandı.