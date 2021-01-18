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18.01.2021 - 07:00 | | GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul

İstanbul’a 50 adet deniz taksi geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, deniz ulaşımının toplu taşımadaki yerini artırmayı hedeflediklerini belirterek, bu yaz 50 adet deniz taksinin hizmete alınacağını açıkladı.

İstanbul’a 50 adet deniz taksi geliyor
GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul  

Şehir hatlarının 170. kuruluş yıldönümü için Haliç Tersanesi’nde düzenlenen törene katılan İmamoğlu, İstanbul’da yüzde 3’e inen deniz ulaşımını yüzde 10’a çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti. “İstanbul halkı, denizde seyahat etmenin keyfini yaşamalı, yaşayacak” diyen İmamoğlu, yeni üretilecek deniz taksilerin İstanbul’un ruhuna uygun olacağını belirtti.

İBB Başkanı, “50 adet deniz taksiyi sisteme katmak istiyoruz. Deniz taksilerimiz 10 kişi kapasiteli olacak ve sizi Adalar’dan Sarıyer’e, Beylikdüzü’nden Üsküdar’a, Pendik’ten Bakırköy’e taşıyacak. Deniz taksiler için en uygun renkleri de halkımıza sorarak birlikte karar vereceğiz” ifadelerini kullandı.

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