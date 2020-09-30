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30.09.2020 - 07:00 | | İstanbul DHA AA

İstanbul’a ceviz büyüklüğünde dolu

İstanbul’un Avrupa ve Anadolu yakalarında bazı ilçelerde ve Boğaz çevrelerinde dün sabah saatlerinden itibaren aralıklarla gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu.

İstanbul’a ceviz büyüklüğünde dolu

Aralarında Avcılar, Kadıköy, Ümraniye, Ataşehir, Bahçelievler ve Fatih’in de bulunduğu bazı ilçelerde kısa süreli dolu etkili oldu. Yerler kısa sürede beyaza büründü. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle D-100 kara yolu ve TEM oto yolunda trafik yoğunluğu oluştu. Caddelerde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi.

Kadıköy’de dolu nedeniyle çok sayıda kuşun öldüğü görülürken, Topkapı alt geçidini su bastı, mahsur kalan araçlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Arnavutköy’de ise kurulan semt pazarını su bastı. Pazarcılar ve alışverişe gelen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Vatandaşları bugün akşama kadar etkili olması beklenen dolu yağışı nedeniyle uyaran Meteoroloji Mühendisi Prof. Dr. Orhan Şen, sıcaklıkların da 29 dereceden 23 dereceye kadar düşeceğini söyledi.

'Uçakta unutulan eşyaları ucuza satıyoruz' yalanıyla 150 kişiyi dolandırdılar!İstanbul'da yaşanan pandemi sürecini fırsata çevirerek 150 kişiyi dolandıran 30 kişilik bir dolandırıcılık şebekesi polis tarafından çökertildi. Şebekenin internet üzerinden yayınladığı "uçaklarda unutulan eşyaları ucuz fiyata satıyoruz" yalanı ve kurduğu sözde bir pazarlama şirketiyle ağına düşürdüğü insanlara kapıda ödeme oyunuyla telefon yerine bahçıvan makası, tıraş bıçağı, su ve bitki çayı gönderdiği öğrenildi.
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