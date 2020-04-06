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06.04.2020 - 18:45 | | DHA

İstanbul'a en yakın tatil beldelerinden biri! 20 bin kişi geldi belediye başkanı seslendi: Lütfen evlerinizde kalın

Corona virüs salgını nedeniyle Sakarya'nın Karasu ilçesinde bulunan yazlıklarına akın eden yaklaşık 20 bin kişi, alınan son karar sonrası ilçede kaldı. Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı, "Bu yoğunlukla baş edebilecek durumda değiliz, evinizden çıkmayın." dedi.

İstanbul'a en yakın tatil beldelerinden biri! 20 bin kişi geldi belediye başkanı seslendi: Lütfen evlerinizde kalın

İstanbul'a en yakın tatil beldelerinden olan Karasukoronavirüs salgını nedeniyle yazlıkçıların akınına uğradı. İlçede yazlığı bulunan yaklaşık 20 bin kişi, şehirler arası yolculuğun kısıtlanması öncesi ilçeye gelince, cadde ve pazar yerlerinde yoğunluk oluştu. Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı, "Karasu özellikle sahil kesimi olan bir ilçe. Dolayısıyla yazlık nüfusunun bir hayli fazla olduğu ilçemiz. Koronavirüs salgını nedeniyle ilçemizde yazlığı olan insanlar İstanbul'dan akınına uğramış durumda. Bakanlığımızın almış olduğu özel tedbirler kapsamında buraya gelen vatandaşlarımızın 14 gün boyunca evlerinden çıkmaması gerekiyor. Biz gözlemliyoruz, pazar yeri, market ve caddelerde yoğun bir kalabalık var. Vatandaşlarımıza buradan sesleniyoruz; lütfen evlerinizde kalın. Karasu bu yoğunluğu kaldırabilecek halde değil. Ne hastanemiz, ne zabıtamız ne de emniyet ekiplerimiz bu yoğunlukla baş edebilecek durumda değiliz, evinizden çıkmayın." dedi. 

İstanbula en yakın tatil beldelerinden biri 20 bin kişi geldi belediye başkanı seslendi: Lütfen evlerinizde kalın

Fırtına ve yağış nedeniyle cadde ve sokakların boş olduğu Karasu'da dörtte biri kapalı tutulan pazar yerinde yoğunluk oluşurken gün içerisinde ilçenin her noktasında evde kalın çağrısı yapılmasına rağmen sosyal mesafe kurallarına uymayan vatandaşlara zabıta ekipleri tarafından uyarıldı. Öte yandan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de pazar yeri ve caddelerde kontrollerini artırdı. 

İdarecilere saldıran sağlık çalışanı ve eşine gözaltına alındıKütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yeri değiştirilen sağlık çalışanı N.B. ve ev hanımı eşi H.B., idarecilere saldırarak hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.
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