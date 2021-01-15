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15.01.2021 - 22:37 |

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Bu gece kar yağacak mı?

İstanbul'da bugün kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı kısa sürerken Meteoroloji'den yeni uyarılar geldi. Bu gelişme sonrası bir kez daha "İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Bu gece kar yağacak mı?" soruları sorulmaya başlandı.

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Bu gece kar yağacak mı?

 

İstanbul yılın kar yağışı ile tanıştı. Kısa sürede özellikle yüksek kesimlerde etraf beyeza bürünürken yeni ve daha etkili bir kat yağışı bekleniyor. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Bu gece kar yağacak mı?

İSTANBUL'DA NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Son dakika haberine göre, uzun süredir kurak geçen günlerin ardından ülke genelinde kış etkisini göstermeye başladı. Salıya kadar yoğun kar yağışları var. Sıcaklıkların daha da düşmesi bekleniyor.

İstanbul'da cumartesi akşamı önce sulu kar var. Pazar ve pazartesi yoğun kar yağışı bekleniyor.

Marmara Bölgesi'nde; Kocaeli, Sakarya tarafında sulu kar ve dağlarda ise kar var. Yağışın az olduğu Trakya bölümünde de don etkili olacak. Bölgede cumartesi gecesinden itibaren yoğun kar bekleniyor.

CNN TÜRK Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli yarın akşamdan itibaren İstanbul'da daha yoğun kar yağışı beklendiğini aktardı.

Sürmeli yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Yarın akşamdan itibaren kar yağışı yeniden başlayacak. Asıl kar pazar günü geliyor. Okullarda online eğitim olmasa okulları tatil edebilecek çapta bir kar yağışı görülüyor. Pazar günü hayatı etkileyebilecek çapta bir yağışından bahsediyoruz.

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İstanbula kar ne zaman yağacak Bu gece kar yağacak mı

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