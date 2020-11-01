İstanbul’da 1 haftada 4 bin 924 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı, 19-25 Ekim tarihlerine ilişkin haftalık Kovid-19 raporunu açıkladı. Rapora göre, Türkiye’de ilk Kovid-19 vakasının açıklandığı 11 Mart 2020’den itibaren laboratuvar tarafından onaylanmış toplam 362 bin 800 hasta Sağlık Bakanlığı’na bildirildi. 100 bin kişiye düşen toplam hasta sayısı 436,3 olurken, 19-25 Ekim periyodunda 100 bin kişiye düşen yeni Kovid-19 hasta sayısı 17,2 olarak gerçekleşti.



Yüzde 49’u kadın



Rapora göre, Sağlık Bakanlığı’na bildirilen tüm hastaların yüzde 49’u kadın, yüzde 51’i erkek. 19-25 Ekim arasında 15 yaş altı 689 yeni Kovid-19 hastası kayıtlara geçti. Böylece 18 Ekim itibarıyla 22 bin 196 olan 15 yaş altı Kovid-19 hasta sayısı 25 Ekim itibarıyla 22 bin 885’e yükseldi. Söz konusu periyotta yeni hasta sayısının en fazla görüldüğü yaş grubu yine 25-49 yaş arası oldu. Bu yaş grubunda bir önceki haftaya göre 7 bin 265 yeni hasta ile toplam hasta sayısı 179 bin 695’e yükseldi.



Can kaybı 3 bini geçti

Rapora göre, İstanbul’da yeni hasta sayısındaki artış sürüyor. 12-18 Ekim’i kapsayan hafta mega kentte 3 bin 576 yeni hasta kayıtlara geçmişti. Bu rakam 19-25 Ekim arasında 4 bin 924 oldu. Yani söz konusu periyotta, bir önceki hafta tespit edilen hasta sayısından bin 348 fazla yeni hasta kayda geçirildi, 63 kişi de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Son can kayıplarıyla birlikte İstanbul’da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 253’e yükseldi.



İstanbul’da yeni hasta sayısı



19-25 Ekim 2020 arasında 4 bin 924 yeni hasta.



12-18 Ekim 2020 arasında 3 bin 576 yeni hasta.



5-11 Ekim 2020 arasında 2 bin 847 yeni hasta.



28 Eylül 2020-4 Ekim 2020 arasında bin 927 yeni hasta.



21-27 Eylül 2020 arasında bin 665 yeni hasta.



14-20 Eylül 2020 arasında bin 507 yeni hasta.



7-13 Eylül 2020 arasında bin 300 yeni hasta.



31 Ağustos 2020-6 Eylül 2020 arasında bin 267 yeni hasta.



24-30 Ağustos 2020 arasında bin 212 yeni hasta.



17-23 Ağustos 2020 arasında 903 yeni hasta.



10-16 Ağustos 2020 arasında 882 yeni hasta.



İki çocuk daha Kovid-19 kurbanı



Sağlık Bakanlığı’nın raporuna göre, Kovid-19’dan ölen 9 bin 799 kişiden 6 bin 62’si (yüzde 62) erkek, 3 bin 737’si ise (yüzde 38) kadın. Ölümlerin 7 bin 105’i (yüzde 73) 65 yaş ve üzeri. 19-25 Ekim arasında, Türkiye genelinde 15 yaş ve altı iki çocuk daha yaşamını yitirdi. Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren ve bakanlığa bildirilen 15 yaş ve altı çocuk sayısı 17’ye ulaştı.