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02.03.2020 - 12:24 | | DHA

İstanbul'da 10 numara yağ operasyonu: 8 gözaltı

Sanayi sitelerinden topladıkları atık yağları akaryakıt haline getiren 8 şüpheli İstanbul'da düzenlenen 6 ayrı operasyonla gözaltına alındı.

İstanbul'da 10 numara yağ operasyonu: 8 gözaltı

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin sanayi sitelerinden topladıkları atık yağları akaryakıt haline getirdikleri ve depoladıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı. Şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan polis ekipleri, 11 ve 17 Şubat günleri arasında Bahçelievler, Küçükçekmece, Ataşehir, Ümraniye ve Sultanbeyli'deki adreslere 6 ayrı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda "10 Numara Yağ" olarak bilinen 81 bin 500 litre kaçak akaryakıt ile akaryakıtın taşındığı kamyonet ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan Muhammet E. (35), İshak Ş. (47), Hasan Hüseyin E. (20), Sait İ. (48), Nebi G. (35), Mustafa A. (45), Ferdi O. (38), Mustafa Ç. (47) isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Düzenlenen baskınlarda gözaltına alınan şüpheliler "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan adliyeye sevk edilirken, adli makamlarca serbest bırakıldıkları öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya ilan etti: O başlar kalmayacak!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu. Toplantı öncesi Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehitler tepesi boş değildir, boş kalmayacak dedi. Toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Askerlerimizin canına kastedenleri yerle yeksan etmek boynumuzun borcu. Bir an önce Türkiye'nin belirlediği sınırların dışına çıkmazlarsa omuzlarının üstünde o başlar da kalmayacak" ifadelerine yer verdi.
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