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31.07.2020 - 16:30 | | DHA

Son dakika... Bayramın ilk günü acemi kasap bilançosu: 5 bin 282 yaralı

Kurban Bayramı'nın ilk gününde, bu yıl da yine hastaneler acemi kasaplarla doldu. Türkiye genelinde kurban kesimi sırasında kesici alet ya da hayvanların darbeleri sonucu 5 bin 282 kişi yaralandı.

Son dakika... Bayramın ilk günü acemi kasap bilançosu: 5 bin 282 yaralı
Türkiye'den kurban manzaraları! Kimi yasağa uymadı, kimi de kendisini kesti
Türkiye'den kurban manzaraları! Kimi yasağa uymadı, kimi de kendisini kesti
Türkiye'den kurban manzaraları! Kimi yasağa uymadı, kimi de kendisini kesti
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Türkiye, bu yıl Kurban Bayramı’na koronavirüsün salgınının gölgesinde girdi. Bayram namazının ardından vatandaşlar, önceden belirlenen noktalarda kurbanlarını keserek dini vecibelerini yerine getirdi. Kesim sırasında genellikle maske ve sosyal mesafe kuralına uyulduğu görüldü. Ancak kurban kesimi sırasında istenmeyen görüntüler de yaşandı. Bazı kişiler kurbanlıklarını belirlenen alanların dışında kesti. Bazıları da kurban kesimini çocukların gözleri önünde yaptı.

İSTANBUL'DA 1153 KİŞİ YARALANDI

Her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban kesimi sırasında, kesici alet ve hayvanların darbeleri sonucu yaralanmalar oldu. Türkiye genelinde bayramın ilk günü kurban keserken saat 16.30'a kadar 5 bin 282 kişi hastanelere başvurdu. Kurban kesimi sırasında en fazla yaralanan sayısı, 1153 kişiyle İstanbul oldu. İstanbul'u ise 301 kişiyle Bursa takip etti. Siirt, Sinop, ve Tunceli’de ise bu konuda hastaneye başvuru olmadı.

İL İL YARALANAN KİŞİ SAYISI

Adana (78), Adıyaman (107), Afyon (12), Ağrı (29), Amasya (110), Ankara (190), Antalya (3), Artvin (28), Aydın (65), Balıkesir (48), Bilecik (17), Bingöl (1), Bitlis (3), Bolu (25), Burdur (24), Bursa (301), Çanakkale (59), Çankırı (50), Çorum (50), Denizli (96), Diyarbakır (12) Edirne (4), Elazığ (51), Erzincan (27), Erzurum (86), Eskişehir (40), Gaziantep (147), Giresun (17), Gümüşhane (20), Hakkari (3), Hatay (65), Isparta (13), İstanbul (1153), Mersin (100), İzmir (60), Kars (26), Kastamonu (28), Kayseri (129), Kırklareli (8), Kırşehir (12), Kocaeli (163), Konya (86), Kütahya (26), Malatya (164), Manisa (42), Kahramanmaraş (56), Mardin (20), Muğla (40),

Muş (7), Nevşehir (21), Niğde (19), Ordu (19), Rize (88), Sakarya (92), Samsun (51), Siirt (0)

Sinop (0), Sivas (103), Tekirdağ (61), Tokat (132), Trabzon (12), Tunceli (0), Şanlıurfa (151),

Uşak (28), Van (41), Yozgat (47), Zonguldak (24), Aksaray (48), Bayburt (26), Karaman (35)

Kırıkkale (127), Batman (9), Şırnak (4), Bartın (17), Ardahan (25), Iğdır (25), Yalova (32), Karabük (20), Kilis (42), Osmaniye (48), Düzce (34)

Türkiye'yi sarsan taciz skandalı!Bursa’da yolda yaralı olarak görüp, yardım ettiği Yunus Emre Ç.’nin (21), kendisini evine sürükleyip cinsel saldırıda bulunduğunu öne süren Gamzenur A. (20), 9 aydır psikolojik tedavi gördüğünü söyledi. Şüphelinin tutuklu yargılanmasını isteyen Gamzenur Ç. “Yunus Emre Ç. tutuksuz yargılandığı için kendimi güvende hissetmiyorum. Hayata ilişkin hayallerim, umutlarım, hedeflerim vardı ama şu anda uyuyamıyorum. Kalabalık alanlara karışamıyorum” dedi.
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