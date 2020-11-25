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25.11.2020 - 06:35 | | İHA

İstanbul'da 16 farklı adrese baskın! Gözaltılar var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslere yapılan baskınlarda aranan şüpheliler gözaltına alındı.

İstanbul'da 16 farklı adrese baskın! Gözaltılar var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, il genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik 16 farklı adrese 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon başlattı. Şafak vakti yapılan baskınlara özel harekat polisleri destek verdi.

Öte yandan Narkotik ekiplerinin baskın düzenlediği bir diğer adres ise Gaziosmanpaşa oldu.

Baskın yapılan adresler ekipler tarafından didik didik aranırken aranması bulunan çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbulda 16 farklı adrese baskın Gözaltılar var

    Yatağa bağımlı kadın yangından son anda kurtarıldıBursa'nın İnegöl ilçesinde, 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yangın çıktı. Alevler kısa sürede katın tamamına yayılırken, evde bulunan yatağa bağımlı kadın, aile fertleri tarafından kurtarıldı. Yangın ise alt katlara yayılmadan itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatte söndürüldü.
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