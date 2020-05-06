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06.05.2020 - 11:40 | | DHA

İstanbul'da 18 avukat corona virüse yakalandı!

Corona virüs salgınında 18 avukatın hastalığa yakalandığı 2 avukatın hayatını kaybettiği öğrenildi.

İstanbul'da 18 avukat corona virüse yakalandı!

Dünyayı etkisi altına alan yeni korona virüs hastalığı Covid-19 nedeniyle alınan önlemler sosyal ve iş yaşamını etkiledi. Hukuk camiası da pandemi tedbirlerinden en çok etkilenen alanlardan biri oldu. Adalet Bakanlığı ve HSK'nın açıkladığı kararlarla yargılamalar ertelendi, adliyeler ağır ceza suçları ve infaz işlemleri dışında neredeyse boş kaldı. İşte bu ortamdan da en çok etkilenen avukatlar oldu. DHA'nın TBB'den aldığı bilgilere göre bu süreçte çok sayıda avukat telefon ya da emaile ulaşarak, maddi yardımlar konusunda bilgi istedi. Bu süreçte TBB'nin anlaşmalı olmadığı hastanelere başavuran 18 avukatta koronavirüs tespit edildi. Bu avukatlardan 2'si hayatını kaybetti.

AVUKATLARA SOSYAL YARDIM DESTEĞİ

Öte yandan TBB avukatların bu süreçten avukatların en az zarar görmesi amacıyla, mevcut sosyal yardımlardan faydalanmaları için çalışmalar yaptı. TBB, koronavirüs salgını nedeniyle avukatların içinde bulunduğu sıkıntıları gidermek amacıyla tüm barolara Adli Yardım Dengeleme Fonu'ndan 7 milyon TL ödeme yaptı. Adli Yardım Dengeleme Fonu'ndan yeni bir ödeme daha yapılacağı da duyuruldu. Yine avukatlara özel 50 bin TL 3 ay ödemesiz ihtiyaç kredisi kampanyası başlatan TBB, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu üzerinden ise hastanede tedavi gören avukatlara ve ailelerine maddi destek de sağlıyor.

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