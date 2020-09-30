Suç örgütü liderleri yakalandı! Peş peşe baskınlar

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyon, bir esnafın savcılığa yaptığı şikayet sonrasında başlatılan soruşturmadan elde edilen bilgiler ışığında düzenlendi.

Bazı çete üyelerinin kendisine zorla çek-senet imzalattığını ve ardından iş yerini zorla elinden almaya çalıştıkları şikayetinde bulunan esnafın verdiği bilgiler doğrultusunda yapılan çalışmalarda polis, Veli Ş. ve Kadir Y.’nin elebaşlığını yaptığı 2 ayrı suç örgütüne ulaştı. Sancaktepe ve Çekmeköy’de bir çok olaya karışan, birbirleriyle çatışan çetelerin, iş yeri sahiplerini tehdit ederek, mal varlıklarına, çek ve senetle borçlu göstererek el koyduğu anlaşıldı. Senet imzalamayan işyeri sahiplerini silahla tehdit ettiği ve işyerlerine silahlı saldırılar düzenlediği öğrenilen çetelerin elebaşlarından Veli Ş.'nin PKK üyeliğinden ve silahlı terör örgütü kurmaktan 2 ayrı kaydı, diğer çete elebaşının ise cinsel istismardan cezaevinde olduğu öğrenildi. H.Ş isimli çeteelebaşının 7 yaşında bir erkek çocuğuna tecavüz suçundan cezaevinde olduğu öğrenilirken, yapılan teknik ve fiziki takip çalışmalarında kimlikleri tek tek tespit edilen çete mensuplarının gözaltına aşmak için iki gün önce 28 Eylül Pazartesi günü sabah saat 05.30’da başlatılan ve İstanbul da Sancaktepe, Çekmeköy, Ataşehir, Tuzla ve Silivri’de 52 ayrı adres ile Çorum, Muğla ve Gaziantep’te 4 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 31 çete mensubu şüpheli yakalanıp gözaltına alındı.

Çete mensuplarının adreslerinde yapılan aramalarda 7’si kurusıkı 12’si ruhsatsız 19 tabanca, 2 pompalı tüfek, 550 adet değişik çapta mermi, 1 tabanca susturucu aparatı, 1 pointer (hedef gösterici lazer) 1 seyyar dipçik, 1 polis rozeti ve kelepçe, 2 kurşun geçirmez balistik yelek ile 102 gram narkotik madde ele geçirildi.

Yine yapılan aramalarda 27 ayrı işletme sahibine ait 13 milyon 538 bin 240 lira değerinde çek ve senetle ele geçirilen çete mensuplarının emniyetteki işlemleri devam ediyor.