15.10.2020 - 07:00 | | FERİT ZENGİN İstanbul
İstanbul’da 25 tutuklama
İstanbul’da sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı 9’a çıkarken, 15 kişinin de hastanelerde tedavi gördüğü öğrenildi.
FERİT ZENGİN İstanbul
İstanbul’da hayatını kaybedenlerin Sevim Şenkaya, Fas uyruklu Zahra Hemaich, İlyas Yiğit, Halit Yücel, Muammer Ece, Ali Rıza Ayhan, Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu, Tamer Demirbaş, Arap Özmen olduğu öğrenildi. Jandarma ekiplerince İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonlarda 10 bin 232 litre sahte alkol ele geçirilirken, 21 kişi tutuklandı. Emniyet ekiplerince yapılan operasyonlarda ise 50 kişi gözaltına alındı. 33’ü serbest bırakılırken, 4 şüpheli tutuklandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Operasyonlarda ayrıca 17 bin 476 litre alkollü içki ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Kaldırımda can pazarı! Kaçmaya fırsat bile bulamadıİstanbul Bağcılar'da iddiaya göre sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil, park halindeki hafif ticari araca çarptı. Park halindeki araç, çarpmanın etkisiyle kaldırımda bekleyen gençlerin üzerine savruldu. Gençlerin ölümden döndüğü kaza anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.