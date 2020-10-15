İstanbul’da 25 tutuklama

İstanbul’da hayatını kaybedenlerin Sevim Şenkaya, Fas uyruklu Zahra Hemaich, İlyas Yiğit, Halit Yücel, Muammer Ece, Ali Rıza Ayhan, Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu, Tamer Demirbaş, Arap Özmen olduğu öğrenildi. Jandarma ekiplerince İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonlarda 10 bin 232 litre sahte alkol ele geçirilirken, 21 kişi tutuklandı. Emniyet ekiplerince yapılan operasyonlarda ise 50 kişi gözaltına alındı. 33’ü serbest bırakılırken, 4 şüpheli tutuklandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Operasyonlarda ayrıca 17 bin 476 litre alkollü içki ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.