MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İstanbul'da 4 ilçede eş zamanlı operasyon!
ABONE OL
27.01.2021 - 02:51 | | DHA

İstanbul'da 4 ilçede eş zamanlı operasyon!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, il genelinde DEAŞ terör örgütüne yönelik önceden belirlenen 4 ilçede 9 kişinin bulunduğu adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında girilen adreslerde arama yapan polis ekipleri çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İstanbul'da 4 ilçede eş zamanlı operasyon!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, il genelinde DEAŞ terör örgütüne yönelik önceden belirlenen Esenyurt, Küçükçekmece, Başakşehir ve Esenler'de 9 kişinin bulunduğu adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyona Özel harekat polisleri de katılırken, belirlenen adreslerde polis ekipleri arama yaptı. Operasyon kapsamında Esenyurt'ta bulunan bir adrese giren polis ekipleri içeride arama yaptı.

İstanbulda 4 ilçede eş zamanlı operasyon

Operasyon düzenlenen adreste yakalanan şüphelinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

    Şanlıurfa'da, genç kızın öldüğü kaza kameradaŞanlıurfa'da yolun karşısına geçmek isteyen Elif Bereket (18) otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Genç kadına otomobilin çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İstanbul'da 4 ilçede eş zamanlı operasyon!

    İstanbul'da 4 ilçede eş zamanlı operasyon!

    Bitcoin miras kalırsa vergisi var mı?

    Bitcoin miras kalırsa vergisi var mı?

    2022'ye kadar beklemek zorundalar!

    2022'ye kadar beklemek zorundalar!

    İzmir'de terör operasyonu! 2 kişi gözaltına alındı

    İzmir'de terör operasyonu! 2 kişi gözaltına alındı

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet