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26.01.2021 - 12:29 | | Ferit ZENGİN / İstanbul

İstanbul'da 40 milyon liralık kaçak oyuncak ele geçirildi!

İstanbul Bağcılar’da hırdavat ürünleri ve ithal oyuncak satan bir şirketin deposuna operasyon düzenlendi. Operasyonda piyasa değeri 40 milyon lira kaçak oyuncak ele geçirildi. Çin'den kaçak yollarla İstanbul'a getirildiği belirlenen oyuncaklara el konup kanserojen incelemeye alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından kaçak yollarla ürün getiren ve İSTOÇ’ta satan bir firmayı belirledi. Yapılan çalışmalarda firmanın kaçak ürünleri Çin’den Ağrı’ya oradan da İstanbul’a ulaştırıp depoladığı tespit edildi. Araştırma ve tespitlerin ardından belirlenen depoya baskın düzenlendi.

Baskında, 25 milyon “Karnaval balonu”, 36 bin adet farklı türde oyuncak, 2 bin 82 biblo, 650 adet, makas, tornavida ve hırdavat malzemeleri ele geçirildi. Ele geçirilen oyuncak ve malzemelerin piyasa değerinin 40 milyon lira olduğu öğrenilirken, incelenen evraklarda, ürünlerin hiçbir belgesinin bulunmadığı, oyuncaklarla ilgili kanserojenli ürün olmadıklarına dair izin belgelerinin olmadığı tespit edildi.

İstanbulda 40 milyon liralık kaçak oyuncak ele geçirildi

Ele geçirilen oyuncak ve ürünlerden alınan örnek ve numunelerin kanserojen testi için ilgili birimlere gönderileceği öğrenilirken, kaçak oyuncak ve ürünlerin ele geçirildiği firmanın sahibine 5607 sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet suçundan gözaltı işlemi yapılıp para cezası uygulandığı öğrenildi.

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