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06.02.2020 - 20:38 |

İstanbul'da 7 Şubat Cuma okullar tatil mi? Yarın eğitime kar engeli var mı?

İstanbul'da 17.00 sularında başlayan kar yağışı sonrası okullar tatil mi sorusu gündeme geldi. Bir süredir yapılan uyarılar sonrası günün hakkında en çok arama yapılan konularının başında gelen İstanbul'da yarın okullar tatil mi sorusu ile ilgili son durumu bir araya getirdik. Peki 7 Şubat Cuma günü İstanbul'da eğitime kar engeli var mı?

İstanbul'da 7 Şubat Cuma okullar tatil mi? Yarın eğitime kar engeli var mı?

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası okullar yarın tatil mi sorusunun cevabı aranmaya başlandı. Konuyla ilgili olarak gözler İstanbul Valiliğinde. Kent genelindeki binlerce öğrenci ve öğretmen İstanbul'da yarın okullar tatil mi, valilik açıklama yaptı mı sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte son durum...

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul ile ilgili yarın tatil olup olmadığına dair bir açıklama henüz yok. Kar yağışının şiddetine göre akşam saatlerinde Valilikten bir açıklama yapılması bekleniyor. Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Beykoz, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu'da ilçelerinde yaşayan vatandaşlar kaymakamlıkların resmi sitesini de kontrol ediyor.

7 ŞUBAT İSTANBUL HAVA DURUMU

Adalar kar yağışlı 4 derece, Arnavutköy kar yağışlı 4 derece, Ataşehir kar yağışlı 4 derece, Avcılar kar yağışlı 4 derece, Bağcılar kar yağışlı 3 derece, Bahçelievler kar yağışlı 3 derece, Bakırköy kar yağışlı 3 derece, Başakşehir kar yağışlı 3 derece, Bayrampaşa kar yağışlı 4 derece, Beşiktaş kar yağışlı 3 derece, Beylikdüzü kar yağışlı 3 derece, Beyoğlu kar yağışlı 4 derece, Büyükçekmece kar yağışlı 3 derece, Beykoz kar yağışlı 3 derece, Çatalca kar yağışlı 2 derece, Çekmeköy kar yağışlı 3 derece, Esenlerkar yağışlı 4 derece, Esenyurt kar yağışlı 4 derece, Eyüp kar yağışlı 4 derece, Fatih kar yağışlı 5 derece, Gaziosmanpaşa kar yağışlı 4 derece, Güngören kar yağışlı 3 derece, Kadıköy kar yağışlı 6 derece, Kağıthane kar yağışlı 6 derece, Kartal kar yağışlı 5 derece, Küçükçekmece kar yağışlı 4 derece, Maltepe kar yağışlı 5 derece, Pendik kar yağışlı 5 derece, Sancaktepe kar yağışlı 3 derece, Sarıyer kar yağışlı 3 derece, Silivri kar yağışlı 2 derece, Sultanbeyli kar yağışlı 3 derece, Sultangazi kar yağışlı 4 derece, Şile kar yağışlı 5 derece, Şişli kar yağışlı 5 derece, Tuzla kar yağışlı 4 derece, Ümraniye kar yağışlı 4 derece, Üsküdar kar yağışlı 5 derece, Zeytinburnu kar yağışlı 3 derece...

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