İstanbul’da 700 bin metrekarede temizlik

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı İstanbul’da yoğun tedbirler alınırken, kent genelindeki dezenfeksiyon çalışmaları da sürüyor. Türkiye’de koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından İstanbul’da hem kamu hem de özel firmalardan gelen yoğun dezenfektan talebinin de karşılandığı belirtildi.



İBB Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Önder Yüksel Eryiğit, koronavirüsüne karşı İstanbul genelindeki kapalı alanlarda ve toplu ulaşım araçlarında dezenfekte sıklığının artırıldığını söyledi. Türkiye’de hiç vaka görülmeden 15 gün önce sahada hem bilgilendirme hem de dezenfekte çalışmalarına başladıklarını belirten Eryiğit, son günlerde kamu ve üniversite hastanelerden, noterlerden, adliyelerden, küçük işletmelerden dezenfekte çalışmaları için yoğun talepaldıklarını belirtti. İstanbul’da yürütülen çalışmaları Milliyet’e anlatan Eryiğit, toplu taşıma araçlarının her gün dezenfekte edildiğini söyledi.



‘Hemen sahaya indik’



Virüsün Çin’de görülmesinin ardından vatandaşları el broşürleri, billboardlar, medya organları aracılığıyla bilgilendirmeye başladıklarını söyleyen Eryiğit, şunları söyledi: “İBB olarak dünyada Aralık 2019’da Çin’de başlayan salgının başlangıcından itibaren kendi planlarımızı oluşturduk. Akabinde dezenfekte çalışmalarını başlattık. İstanbul’da gerekli tüm noktalarda dezenfekte çalışmaları yaptık. Toplu ulaşım araçlarımızdaki rutin temizliklere dezenfekte çalışmalarını da ekledik. Duraklara el için dezenfektan koyduk. O uygulamalar başlatıldığı şekliyle periyodu artırılmış vaziyette hali hazırda devam ediyor. Ardından kapalı alanlarda bu çalışmalarımıza başladık. İBB uktesinde yer alan kapalı alanlar şeklindeydi. Buralar hizmet binaları, İSMEK’ler, kültür merkezleri, müzeler, spor salonları. Buna ilaveten sık kullanılan cemaati olan ibadethanelerinde tespitini yaptık.”



Trafik yoğunluğu yüzde 13’e düştü



Koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın ve Türkiye’nin birçok yerinde olduğu gibi İstanbul’da da ‘sosyal uzaklaşma’ uygulanıyor. İstanbullular da “Evde kalın” çağrısına uyuyor. Bu nedenle dün sabah İstanbul’da yollar, meydanlar boş kaldı. Dışarıya çıkanların sayısının azlığı dikkati çekti. Dün saat 09.30 itibarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin trafik haritasında yoğunluk yüzde 13’lere kadar düştü. Öte yandan İBB, işe gidiş/geliş saatleri dışında tüm toplu ulaşım seferlerini azaltacak. Taksi ve minibüslerin dezenfekte edilmesi için 100 istasyon kurulma kararı alınırken, hasta nakli için de özel donatılmış 35 ambulans hazırlandı.



‘Filo sayımızı artırdık’



Toplamda 700 bin metrekare alanı dezenfekte ettiklerini ifade eden Eryiğit, “Bu ilk olarak belirlediğimiz rakamdı. Bu kapalı alanların dezenfeksiyonuna yönelik 18 araçlık ve 36 kişilik ekip kurduk. İlk vaka açıklandıktan sonra filo sayımızı artırdık.



Kamudan biz hatta özelden çok ciddi anlamda dezenfeksiyon istekleri gelmeye başladı. O talepleri karşıladık. Korona şu an bizim en ciddi gerçeğimiz. Ama 15 gün sonra keneyi ve sivrisineği de konuşuyor olacağız. İşin o bölümünü de ihmal edemezdik” diye konuştu.



Fotoğraflar: HÜSEYİN ÖZDEMİR Milliyet