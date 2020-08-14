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14.08.2020 - 16:04 | | DHA

İstanbul'da aile faciası! İntihar eden annesini gördü, bileklerini kesti

 Küçükçekmece'de bir kadın apartman dairesinde kendisini asarak intihar etti. Annesinin evde cansız bedeni ile karşılaşan oğlu sinir krizi geçirip bileklerini kesti.

İstanbul'da aile faciası! İntihar eden annesini gördü, bileklerini kesti

Olay saat 10.00 sıralarında İstanbul Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Muğla Sokak'ta meydana geldi. 58 yaşındaki Sadiye Y. apartman dairesinde kendisini asarak intihar etti.

Eve gelen Sadiye Y.'nin oğlu Barbaros Y. (32) annesinin cansız bedeni ile karşılaşınca sinir krizi geçirdi. Önce evdeki pencere camlarını yumruklayıp kıran Barbaros Y. daha sonra cam kırıklarından eline aldığı bir parça ile bileklerini kesti.

Olayı fark eden komşular durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kendisini yaralayan Barbaros Y.'yi hastaneye kaldırdı. Diğer yandan daireye giren ekipler Sadiye Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Sadiye Y.'nin cenazesi tabuta alınarak adli tıp morguna kaldırıldı.  Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbulda aile faciası İntihar eden annesini gördü, bileklerini kesti

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