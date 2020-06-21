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21.06.2020 - 09:52 | | İHA

İstanbul'da akılalmaz olay! AVM’de 'Maskeyi doğru takmadın' deyip...

Son dakika haberi... İstanbul’un en kalabalık alışveriş merkezlerinden birinde bir kadının maskesi çenesinin altında olduğu için kendisini uyaran personelle arasında kavga çıktı. Bunun üzerine sinir krizi geçiren vatandaş ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul'da akılalmaz olay! AVM’de 'Maskeyi doğru takmadın' deyip...

Olay, saat 19.00 sıralarında Esenyurt’ta bulunan bir alışveriş merkezinde yaşandı. İddiaya göre, yemek katından inen bir kadına alışveriş merkezinde görevli güvenlik personeli, maskesini çenesinin altında tuttuğu için uyardı. Uyarı üzerine çılgına dönen kadın henüz yeni yemek yediğini o yüzden maskesinin öyle olduğunu ve güvenlik personelinin kendisine hakaret ettiğini söyledi. Sinir krizi geçiren kadını çevredeki vatandaşlar sakinleştirdi. Diğer katta olan vatandaşlar ise o anları şaşkınlıkla izledi.

"NEYE GÜVENEREK NEYE DAYANARAK BU ŞEKİLDE KONUŞABİLİYORLAR"

Olaya şahit olduğunu söyleyen bir vatandaş ise “Neye güvenerek neye dayanarak bu şekilde konuşabiliyorlar. Üstelik hemcinsine karşı psikolojik şiddet doğru bir şey değil. Hep birlikte aşağıya iniyorduk bir güvenlik personeli bir kadına ‘maskeni düzelt’ dedi. Daha önce de benim küçük kızıma ‘maske takmamışsın hemen buradan çık’ gibi kötü bir üslupla konuşmuştu. Bu hareket çok yanlış hem de böyle güzel elit bir alışveriş merkezi personelin insanlara bu şekilde aşağılayarak hakaret etmesi hoş değil” ifadelerini kullandı.

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