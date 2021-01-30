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30.01.2021 - 11:52 | | DHA

İstanbul'da artış devam ediyor! 21 günde yüzde 38'e ulaştı

İstanbul'un barajlarında doluluk oranlarında artış devam ediyor. İSKİ verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı yüzde 38.86'ya  ulaştı.  İstanbul'un barajlarında toplam 337.58 milyon metre küp su bulunuyor.  İstanbul'un önemli barajlarından Elmalı barajında su seviyesi yükselirken doluluk oranı yüzde 45.31 olarak ölçüldü. Elmalı barajındaki son durum havadan görüntülendi.

İstanbul'da artış devam ediyor! 21 günde yüzde 38'e ulaştı

İstanbul'da kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranı 9 Ocak 2021 tarihinde yüzde 19.16'ya kadar düşmüştü. Önce yağmur ardından gelen kar yağışlarıyla birlikte barajların su seviyelerindeki artış sürüyor. En düşük doluluk oranının ölçüldüğü günden bu yana geçen 21 günde İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 38.86'ya ulaştı.

ELMALI BARAJINDA DOLULUK YÜZDE  45'i GEÇTİ

İstanbul'un önemli ve büyük barajlarından Elmalı Barajı'nda daha önceden kuruyan alanlar yeniden suyla dolmaya başladı. Elmalı Barajı'nda doluluk oranı İSKİ verilerine göre yüzde 45.31'e ulaştı. Elmalı Barajı'ndaki son durum havadan görüntülendi.

BARAJLARDA 337.58 MİLYON METRE KÜP SU BULUNUYOR

İski verilerine göre İstanbul barajlarında şu anda 337.58 milyon metre küp su bulunuyor. İstanbul'un en fazla su bulunan barajı 100.59 milyon metre küple Ömerli barajı oldu. Terkos 'da 61.94 milyon metre küp, Büyükçekmece baraj gölü havzasında ise 61.26 milyon metre küp su bulunuyor.


İstanbul barajlarının bugün itibariyle doluluk oranları şöyle:

-Ömerli Barajı doluluk oranı yüzde 42.74

-Papuçdere barajı doluluk oranı yüzde 12.74

-Sazlıdere barajı doluluk oranı yüzde 18.03

-Büyükçekmece barajı doluluk oranı yüzde 41.13

-Alibeyköy barajı doluluk oranı yüzde 50.47

-Terkos barajı doluluk oranı yüzde 38.19

-Kazandere barajı doluluk oranı yüzde 43.76

-Elmalı barajı doluluk oranı yüzde 45.31

-Darlık barajı doluluk oranı yüzde 53.77

-Istrancalar barajı doluluk oranı yüzde 52.76

Eşi üzerine kaynar su dökmüştü! 'Kızım bana abla diyor'Konya'da, sabah kahvaltı için uyandırdığı eşi Ali Ay'ın (28), 1,5 yaşındaki kızı Eylül ile birlikte üzerlerine sıcak su dökerek haşladığı Rukiye Ay (23), ''Kızım yaşadığı travma ve benim bir süre hastanede kalmam nedeniyle beni unutmuş. Bana 'abla' diyor. Yanık nedeniyle vücudumdaki acımın yanında kızımın beni hatırlamaması daha çok acıydı. Aslında her şeyi hatırlıyor, 'Ali döktü', 'Geçti ama' diye kendince beni motive ediyor. Çocuğum gözümün içine bakıyor, gözü doluyor" dedi.
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