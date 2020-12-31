31.12.2020 - 18:53 | | AA
İstanbul'da askeri helikopterin pervanesi aydınlatma direğine çarptı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda park pozisyonuna geçmek isteyen bir jandarma helikopterinin pervanesi aydınlatma direğine çarptı
Alınan ilk bilgilere göre, Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık apronundaki bir jandarma helikopteri park pozisyonuna geçmek isterken, pervanesi aydınlatma direğine çarptı.
Olay nedeniyle bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Kaza nedeniyle havalimanı trafiğinde herhangi bir aksaklık yaşanmadı.
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 31 Aralık 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 178 bin 217 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 380 kişinin testi pozitif çıktı, 239 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 918 oldu, 22 bin 21 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 100 bin 650'ye yükseldi.