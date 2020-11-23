MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İstanbul’da bir AVM’de yere oturarak yemek yediler
ABONE OL
23.11.2020 - 11:47 | | İHA

İstanbul’da bir AVM’de yere oturarak yemek yediler

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi kapsamında restoranlarda paket servis uygulamasının başlamasının ardından sosyal medyaya yansıyan bir görüntüde, alışveriş merkezine gelen vatandaşların yerlere oturarak yemek yediği görüldü.

İstanbul’da bir AVM’de yere oturarak yemek yediler

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi korona virüs tedbirleri kapsamında yayınladığı genelgede, Türkiye genelinde restoran, lokanta, pastane, kafe ve kafeterya gibi yeme içme yerlerinde 10.00 ile 20.00 saatleri arasında paket servis ya da gel al hizmeti verileceğini kaydedildi.

Alışveriş merkezlerindeki (AVM), yeme-içme yerlerinin de dahil olduğu kısıtlama Cuma günü itibariyle başladı. Cuma günü başlayan uygulamaya karşın bazı AVM’lerde alınan önlemlere uymadığı gözlendi. İstanbul’da bir AVM’de, vatandaşların kurallara uymadığı cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde vatandaşların AVM’nin yemek katında koronavirüs tedbirlerini ve sosyal mesafe kurallarını hiçe saydığı ve yerlerde oturarak yemek yediği görüldü.

    Ukraynalı aileye İstanbul'da taciz!Gelen son dakika haberine göre; Avcılar'da taksi bulmak için yürüyen Ukraynalı aile neye uğradığını şaşırdı. 12 yaşındaki kızlarına yönelik gerçekleştirien taciz anı saniye saniye kameralara yansırken, polis ekipleri tacizciyi yakalamak için çalışma başlattı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Evde yapılan hızlı testlere dikkat! Tanı koymada güvenilir değil

    Evde yapılan hızlı testlere dikkat! Tanı koymada güvenilir değil

    Emekli olmayı bekleyen milyonları ilgilendiriyor! Borçlanmak gerekecek...

    Emekli olmayı bekleyen milyonları ilgilendiriyor! Borçlanmak gerekecek...

    Koronavirüs İstanbul'u esir aldı

    Koronavirüs İstanbul'u esir aldı

    İstanbul’da bir AVM’de yere oturarak yemek yediler

    İstanbul’da bir AVM’de yere oturarak yemek yediler

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet