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15.01.2021 - 08:46 | | AA

İstanbul'da Bylock operasyonu! 37 gözaltı...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 37 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi. Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2005'teki Polis Memurluğu Sınavına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul'da Bylock operasyonu! 37 gözaltı...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları gerekçesiyle 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. İstanbul'da Başakşehir, Kağıthane ve Ataşehir'de bazı adreslere baskın yapıldı.

Şüphelilerin 18'inin İstanbul'da olduğu, 11'inin de yurt dışında bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

    İstanbullular güne karla başladıİstanbul Avrupa Yakası’nda gece saatlerinde beri etkisini gösteren yağmur, sabah saatlerinden itibaren kara çevirdi. Lapa lapa yağan kar, yüksek yerlerde 5 santimetreye kadar yükseldi, üst geçitlerin üstü beyaza büründü.
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