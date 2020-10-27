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27.10.2020 - 18:48 | | AA

'İstanbul'da ciddi bir hazırlık...' Bakan Koca'dan flaş açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da kamu hastaneleri başhekimleriyle bir araya geldi.

'İstanbul'da ciddi bir hazırlık...' Bakan Koca'dan flaş açıklama

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da vaka sayılarındaki büyük artışın ciddi bir hazırlık gerektirdiğini vurguladı.

Sağlık Bakanı Koca, bakan yardımcılarıyla İstanbul'a ayırdıkları 4. günde kamu hastaneleri başhekimleriyle hareket planlarını ele aldıklarını belirterek, "3 kurala uyulursa hastanelere daha az ihtiyaç duyarız. Salgına karşı organize olalım." ifadesini kullandı.

İstanbulda ciddi bir hazırlık... Bakan Kocadan flaş açıklama

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