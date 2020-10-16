Olay, dÃ¼n Ã¶ÄŸle saatlerinde Fevzi Ã‡akmak Mahallesi'nde bulunan Ali BaÅŸaran Aile SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Merkezi'nde meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, anne ve kÄ±zÄ±, iÄŸne olmak iÃ§in aile saÄŸlÄ±k merkezine geldi. Ä°ÄŸne olmak istediklerini sÃ¶yleyen iki kadÄ±n, Â hemÅŸire A.Ãœ.B. ile bir sÃ¼re tartÄ±ÅŸtÄ±. HemÅŸire A.Ãœ.B. Â iÄŸne olmaya gelen iki kadÄ±n hastayÄ± Ã¼sluplarÄ±nÄ± dÃ¼zeltmesi konusunda uyardÄ±.

TartÄ±ÅŸmanÄ±n devam etmesi Ã¼zerine anne ve kÄ±zÄ±, aile saÄŸlÄ±ÄŸÄ± merkezinden dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±. Daha sonra dÄ±ÅŸardan bir erkeÄŸin de olaya dahil olmasÄ±yla iki kadÄ±n, Â aile saÄŸlÄ±ÄŸÄ± merkezinin kapÄ±sÄ±nÄ± tekmelemeye baÅŸladÄ±. HemÅŸire ve doktorlar can havliyle kapÄ±yÄ± tutarak saldÄ±rganÄ±n iÃ§eri girmesini Ã¶nledi. SaÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n polis Ã§aÄŸÄ±rmasÄ± Ã¼zerine saldÄ±rganlar olay yerinden uzaklaÅŸtÄ±. O anlar saÄŸlÄ±k merkezinin gÃ¼venlik kameralarÄ±na yansÄ±dÄ±. Â

SAÄžLIK MERKEZÄ°NE SALDIRI ANI KAMERADA



SaÄŸlÄ±k merkezinin gÃ¼venlik kameralarÄ±na yansÄ±yan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde; saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±yla tartÄ±ÅŸan kadÄ±nlar, aile saÄŸlÄ±ÄŸÄ± merkezinden dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kartÄ±lÄ±yor. DÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kan kadÄ±nlar ve bir erkek, saÄŸlÄ±k merkezinin kapÄ±sÄ±nÄ± tekmeliyor. O sÄ±rada saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± saldÄ±rganÄ±n iÃ§eri girmesini Ã¶nlemek iÃ§in kapÄ±yÄ± tutuyor. SaldÄ±rgan, beraberindeki kadÄ±nlarla birlikte olay yerinden uzaklaÅŸÄ±yor.Â