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24.03.2020 - 18:07 | | AA

İstanbul'da corona virüs tedbirleri! Trafik yoğunluğu yüzde 13'e kadar düştü

İstanbul'da yeni tip corona virüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında vatandaşlara yapılan "evde kal" çağrısı sonucu trafik yoğunluğu yüzde 13'e kadar düştü.

İstanbul'da corona virüs tedbirleri! Trafik yoğunluğu yüzde 13'e kadar düştü

Alınan bilgiye göre, Kovid-19 çerçevesinde alınan tedbirler ve "evde kal" çağrısının dikkate alınması, kentteki trafiği rahatlattı.

Okullarda eğitime ara verilmeden önce mesai saatlerinde kentin trafik yoğunluğu ortalama yüzde 65 seviyesinde seyrederken, 16 Mart'ta bu yoğunluk yüzde 27'ye düştü. Sonraki günlerde ise yoğunluk seviyesi yüzde 13'e kadar geriledi.

Çekilen araç sayısı sabit kaldı

İstanbul'un 38 ilçesinde 150 çekici tarafından günde ortalama 1350 araç çekilirken, tedbirlerin yoğun olarak hayata geçirildiği ve trafik yoğunluğunun düştüğü 16 Mart sonrasında ise araç çekme sayısı sabit kaldı.

Araçları çekilen bazı vatandaşlar, işlemler için evden çıktıkları ve yediemin otoparklarından araçlarını teslim aldıkları sırada risk yaşadıklarını, ayrıca tedbirleri ihlal etmek durumunda kaldıklarını dile getirdi.

 

Corona virüs ile Mücadele Merkezi kurulduMSB'de birlik ve karargahlarda salgınla ilgili önlem çalışmalarının yönetilip takip edildiği Corona virüs ile Mücadele Merkezi kuruldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, Kovid-19 ile mücadele kapsamında yaptığı açıklamada, "Ne tedbir varsa aldık. Mehmetçiğin güvende olması için ilgili arkadaşlarımla gece-gündüz gayret gösteriyoruz. Şu ana kadar bir vukuatımız olmadı, bundan sonra da bir vukuata sebebiyet vermeden görevlerimizi tamamlama çabasındayız" dedi. Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri'nde de corona virüs çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.
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