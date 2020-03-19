MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika haberi: İstanbul'da corona virüsüne Karşı Online Nikah Dönemi
ABONE OL
19.03.2020 - 12:03 | | İHA

Son dakika haberi: İstanbul'da corona virüsüne Karşı Online Nikah Dönemi

Son dakika haberlere göre, Corona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında yeni evlenecek çiftler için online nikah uygulaması başladı. Ümraniye Belediyesi tarafından başlatılan bu yeni uygulama ile çiftlerin nikah törenine giremeyen yakınları, internet ortamında yayınlanan nikah görüntülerini canlı olarak izleyebiliyor.

Son dakika haberi: İstanbul'da corona virüsüne Karşı Online Nikah Dönemi

Ümraniye Belediyesi dünyayı etkisi altına alan corona virüsüne karşı vatandaşların sağlığını korumak için nikah törenlerine vatandaşların girmesine izin vermezken, bu mutlu anlara tanıklık etmek isteyen çiftlerin yakınları için online nikah uygulaması başlattı. Bu uygulama ile Ümraniye Nikah Sarayı’nda yapılan nikah törenleri, internet ortamından canlı olarak yayınlanıyor. Böylece corona virüsü tedbirleri kapsamında nikah sarayına giremeyen çiftlerin yakınları, bu mutlu anlara internet ortamından yayınlanan görüntülerle ortak oluyor.

Uygulamanın başladığı Ümraniye Nikah Sarayı’nda gün içerisinde ortalama 15 nikah kıyılıyor. Nikah için gelen çiftler ve şahitler salona alınırken, yakınları corona virüsü tedbirleri kapsamında görevliler tarafından salonun dışında tutuldu. Bu sırada heyecanlı bekleyişini sürdüren aileler ise cep telefonlarından Ümraniye Belediyesinin web sayfasına girerek nikah anını canlı izledi.

Nikahı dışarıdan izleyen anne ve babalar, “İçerde olamadığımız için bir burukluk hissediyoruz ama toplumun sağlığı için bu gerekliyse böyle olması gerekiyor. Nikahları canlı yayınladığı için de belediyemize teşekkür ediyoruz” dedi.
Sadece şahitleri içeri alınan gelin ve damatlar da Ümraniye Belediyesine online nikah uygulaması başlattığı için teşekkür etti.

'Otomobilde hasta var' diye yolu açtırdılar! Gerçek çok farklı çıktıİstanbul Ümraniye'de bankadan para çeken bir kişiyi takip ederek 400 bin lira çaldıktan sonra kaçan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin kaçarken kırmızı ışık engeline takıldıkları anlarda araçtan inerek "Arabada hasta var" diyerek yolu açtırmaları güvenlik kameralarına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çaldıkları greyder ve dorseyi satmaya çalışırken suçüstü yakalandılar!

Çaldıkları greyder ve dorseyi satmaya çalışırken suçüstü yakalandılar!

Memur, işçi milyonları ilgilendiriyor! Ücretsiz izin...

Memur, işçi milyonları ilgilendiriyor! Ücretsiz izin...

Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

Koronavirüs ev ilanlarına sıçradı

Koronavirüs ev ilanlarına sıçradı

Sıradaki Haber