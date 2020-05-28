İstanbul'da cuma namazı kılınacak camiler hangileri? Cuma namazı kılınacak mı?

Cuma gününe yaklaşırken cuma namazı ile ilgili detaylar gündeme geldi. Vatandaşlar cuma namazının kılınacağı camileri araştırmaya başladı. İstanbul’da cuma namazı kalınacak camii ve mescitler belli oldu. Peki İstanbul'da cuma namazı kılınacak camiler hangileri?

İSTANBUL'DA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER HANGİLERİ?

İstanbul’da Cuma Namazı kalınacak camii, mescit ve diğer açık alanlar belirlendi. İstanbul Valiliği bu anlamlı gün için özel bir video hazırladı. Videoyu Vali Ali Yerlikaya sosyal medya hesaplarından paylaştı. İstanbul’da başta Süleymaniye, Sultanahmet, Yeni Camii (Eminönü), Ortaköy Camii ve Çamlıca Camii’nde Cuma namazı kılınabilecek. Öte yandan hangi ilçede hangi camide cuma namazının kılınacağı İstanbul Valiliğinin sitesinden açıklandı.